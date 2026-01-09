PUBG: Blindspot 5 Şubat'ta erken erişime açılıyor

PUBG: Blindspot için erken erişim oynanış videosu paylaşıldı. Oyun, 5 Şubat’ta Steam üzerinden PC için erken erişime açılacak.

PUBG Corporation ve ARC Team tarafından geliştirilen PUBG: Blindspot için erken erişim oynanış fragmanı yayınlandı. Oyun, battle royale yerine 5v5 maçlara odaklanan, yukarıdan görünümlü taktiksel bir nişancı yapısı sunuyor. Amaç, takım çalışmasıyla round kazanmak.

Blindspot’ta oyuncular farklı sınıflar ve bu sınıflara özel oynanış stilleri arasından seçim yapabiliyor. Gadget kullanımı, harita kontrolü ve doğru pozisyon alma oyunun temelini oluşturuyor. Bu yönüyle Blindspot, refleks kadar iletişimi de ön plana çıkarıyor.

Oyun, 5 Şubat’ta PC için Steam üzerinden erken erişime açılacak. Bu süreçte denge ayarları, yeni içerikler ve oyuncu geri bildirimlerine göre güncellemeler yapılması bekleniyor. Erken erişim, oyunun rekabetçi yapısını şekillendirecek.

PUBG: Blindspot’un en büyük avantajı, PUBG markasını bambaşka bir türle buluşturması. Ancak klasik PUBG deneyimini bekleyen oyuncular için bu farklılık bir dezavantaj da olabilir. Yine de Blindspot, PUBG evreninin geleceği için cesur bir deneme olarak öne çıkıyor.