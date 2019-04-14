PUBG'de Çorba Parası Çıkartacak 5 Taktik

Yıllardır piyasada olan, popülerliği azalsa da hiçbir zaman gündemden düşmeyen PUBG’de isabetli atış yapmak hiç de kolay değil. Peki bu konuda ne yapabiliriz?

Neredeyse tam 2 yıl önce, 23 Mart 2017 tarihinde piyasaya sürülen PlayerUnknown’s Battlegrounds’ta (PUBG) uçaktan atlayarak serüveninize başlıyorsunuz. Yere değer değmez silah bulmanız ve kendinizi korumanız gereken bir ortamda buluyorsunuz.

Silah bulunmasına bulunuyor ancak keşke her şey sonrasında da kolay olsa. Nişan almak ve rakibe isabetli atış gerçekleştirmek her yiğidin harcı değil. Bu yazımızda sizlere PUBG’deki silahları daha iyi kullanmanızı sağlayacak taktikleri göstereceğiz.

1. Dürbüne hâkim olmak.

4x yakınlaştırmalı dürbün, oyundaki hemen hemen her silaha takılabilen ve uzaktaki rakipleri avlamayı kolaylaştıran bir eklenti olarak karşımıza çıkıyor. Peki hiç dürbünün üzerindeki çizgilerin ne anlama geldiğini veya hangi mesafelere denk düştüğünü merak ettiniz mi?

Okun ucu: 100 metre,

Okun ortası: 200 metre,

Sapın ucu: 300 metre,

1. çentik: 400 metre,

2. çentik: 500 metre,

3. çentik: 600 metre,

2. Hareketli hedefler nasıl vurulur?

Bu maddenin püf noktası, hedefinizle aranızdaki mesafe. Bu mesafeyi tayin etmeniz için herhangi bir taktik bulunmuyor. Mesafeyi kestirmek tamamen sizin tecrübenize kalmış bir durum.

Hedefiniz yaklaşık 100 metre uzaktaysa, hemen önünde koşan birisi varmış gibi koştuğu yöne doğru ateş edin.

Hedefiniz yaklaşık 200 metre uzaktaysa, hemen önünde koşan iki kişi varmış gibi koştuğu yöne doğru ikinci kişiye ateş edin.

Eğer ilk merminiz hedefi vurmadıysa, bu mermiyi baz alarak nereye ateş etmeniz gerektiğinizi ayarlayın. Bu yöntem el alışkanlığı olarak sizde gelişecektir.

Farklı silahlar farklı mermi gidişatları demektir. Elinizde 7,62 mm mermili bir silah varsa merminiz daha düz ve uzağa, 9 mm mermili bir silah varsa merminiz çok daha eğimli ve kısa bir mesafeye gidecektir.

3. Nasıl daha iyi nişan alınır?

Farenizin DPI (inç başına nokta) değeri burada gerçek anlamda önem taşıyor. Oyuncu farelerinden birisine sahipseniz DPI ayarınız yüksek ihtimalle farenizde bulunuyordur. Uzaktaki hedefleri nokta atışıyla vurabilmek için dürbünü açtığınızda (keskin nişancı silahınızda) düşük DPI değerine geçiş yapın.

Dürbününüzü açtığınızda Shift tuşuna basılı tutarsanız nefesinizi tutarsınız ve çok daha isabetli bir atış gerçekleştirebilirsiniz.

4. Daha isabetli atış nasıl yapılır?

Yakın mesafe çatışmalarda Red Dot veya Holographic dürbün tiplerini tercih etmeniz, savaş alanını görmeniz ve daha iyi bir atış yapabilmeniz için yararınıza olacaktır.

Bir duvarın veya engelin arkasına saklandığınızda Q ve E tuşlarıyla sadece başınızı dışarı çıkararak ateş edebilir ve daha küçük bir hedef hâline gelebilirsiniz. Üst üste aynı yerde gözükmemeye dikkat edin.

Tam otomatik silahları kullanıyorsanız geri sekmeye dikkat edin. Çok uzun süre ateş etmeyin zira silah kontrolden çıkabilir. Bunun yerine kısa kısa ama seri atışlar yapmayı deneyin. Silahınızı tek mermi moduna almanızın da isabet oranınıza katkısı oldukça fazla.

5. Kendinizi geliştirin.

Farenizin DPI değerlerine, silahların sekmelerine, mermilerin gidişlerine alışabilmek için 10-20 belki de daha fazla oyun boyunca Pochinki, Okul, Hacienda gibi kalabalık yerlere atlayın ve direkt çatışmaya girin.

4 kişilik takım oyunlarına tek başınıza (solo) girin. Bu sayede çok daha fazla rakiple tek başınıza mücadele etme fırsatını yakalayacak ve pratik yapabileceksiniz.

Bu süreçte çatışmalardan kaçmayın, çatışmaların ortasına son sürat giriş yapıp etrafı dağıtan agresif oyuncu siz olun. Rakibinize beklemediği anda beklemediği yerden saldırın.

Yukarıda bahsettiğimiz taktikleri uygulayarak oyundaki sıralamanızı her geçen gün yükseltebilir ve çorba parası çıkarmaya her maç ile bir adım daha yaklaşabilirsiniz ancak unutmayın ki bu taktiklerin sizi en üst seviyeye taşıyacağına dair bir garanti yok. Bundan sonrası sizin oynama becerinize kalmış.