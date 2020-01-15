PUBG, 6. Sezon ile birlikte oyuna dahil olması beklenen yeni harita Karakin'i tanıttı. Yıkılabilir ortamlar ve yeni bir mekanikle gelecek çöl haritası Vikendi'nin yerini alacak.

PlayerUnknown's Battlegrounds'un beşinci haritası yakında geliyor. Geliştirici PUBG Corp, sosyal medyada başlattığı tanıtımların ardından 'Karakin' adlı yeni haritayı kısa bir videoyla tanıttı. Stüdyo, henüz yeni haritanın oyuna nasıl dahil olacağına dair ayrıntı vermedi ancak Karakin, 6. sezon boyunca Vikendi'nin yerini alacak gibi görünüyor.

Karakin, Kuzey Afrika veya Orta Doğu'da yer alıyor gibi görünüyor. Dağlık bir arazide en az bir küçük köyün ve birkaç mağaranın bulunduğu bir çöl haritası olarak karşımıza çıktı. Karakin hakkında daha önce gelen sızıntılar, Sanhok'tan bile daha küçük, 2x2 boyutunda bir harita olduğunu ve tüm binaları tahrip eden 'Black Zone' adlı bir mekanik içerdiğini öne sürüyordu.

Ayrıca PUBG tarafından paylaşılan ekran görüntülerinden birinde, duvarlardaki mermi delikleri ve yapısal hasarlar göze çarpıyordu. Yani yeni haritayla PUBG'ye Battlefield veya Rainbow Six Siege gibi yıkılabilir ortamlar da gelecek. PUBG tarafından oyuna C4'ün geleceğini gösteren, ancak daha sonra silinen Facebook paylaşımı da yıkılabilir ortamları doğruluyor.

Tüm bunların yanı sıra Karankin'in karlı harita Vikendi'nin yerine geleceği de ortaya çıktı. PUBG’nin topluluk yöneticisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vikendi, 6. sezon başladığında kaldırılacak, ancak kalıcı olarak değil. Elbette Vikendi'yi özel maçlarda yine oynayabileceksiniz." ifadeleri yer aldı. Ayrıca yakında daha fazla bilgi geleceği ve Karakin'in gelişiyle rotasyonda değişiklikler yapılabileceği belirtildi.

Karakin'in oyuna ne zaman dahil olacağı henüz bilinmiyor, ancak çok yakında test sunucusuna gelebilir. PUBG Corp, yaptığı resmi açıklamayla Motorlu Planör'ün bu hafta yayınlanan yeni içerik olacağını ve yakında daha fazlasını duyuracaklarını belirtti.

PUBG'nin yeni harita Karakin videosu: