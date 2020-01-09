PUBG Mobile'ın 11. Sezon Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

PUBG Mobile'ın bugün yayınlanacak 11. sezon güncellemesiyle birlikte oyuna pek çok yenilik ekleniyor. Yeni güncellemeyle birlikte oyunseverler, Town ismindeki yeni bir haritada yeni bir modu deneyimleyebilecekler.

2017 yılında hayatımıza giren ve oyun sektörünü hala kasıp kavuran PUBG, şu sıralar hem PC hem oyun konsolları hem de akıllı telefon ve tabletler üzerinden aktif olarak oynanıyor. Tencent tarafından oyunseverlere sunulan PUBG Mobile da en az oyunun PC ve konsol sürümleri kadar popüler durumda. Şimdi oyunseverler, önümüzdeki saatlerde sunulacak PUBG Mobile'ın 11. sezon güncellemesini büyük bir heyecanla bekliyorlar.

PUBG Mobile'ın her yeni sezon güncellemesi, oyuna büyük çapta yenilikler getirdi. Tencent ve PUBG Corp., yapılan çalışmalarla birlikte 11. sezon için de büyük çapta yenilikler hazırlandı ve oyunseverler, bugün itibarıyla bu yeniliklerin hepsine kavuşmuş olacaklar. PUBG Mobile'ın 11. sezon güncellemesiyle sunulacak olan en büyük yeniliklerden bir tanesi de yeni bir harita.

PUBG Mobile'a yeni bir harita ve yeni bir oyun modu geliyor

PUBG Mobile'ın yeni haritası "Town" olarak isimlendiriliyor ve yeni bir modla birlikte geliyor. Böylelikle oyunseverler, bu yeni haritanın heyecanını yeni modla birlikte yaşama fırsatı bulacaklar. Bu mod ve harita kapsamında oyuncular, 4'er kişilik mavi ve kırmızı olmak üzere iki farklı takıma ayrılacaklar. Oyunu kazanmak için rakip takımın üslerinin ele geçirilmesi gerekiyor. Takımların, toplamda üçer üsleri bulunacak ve kazanmak için iki üssün ele geçirilmesi yeterli olacak.

Güncellemeyle birlikte PUBG Mobile, sadece Town ve yeni moda kavuşmayacak. Tencent ve PUBG Corp., yeni güncellemeyle birlikte oyunseverlere bazı yeni eşyalar ve değişiklikler de sunacak. Örneğin oyunseverler, bu güncellemeyle birlikte Vikendi haritasında yeni bir araç kullanabilecekler. Oyunun normal sürümünde kullanılan kar motorları, artık PUBG Mobile'da da yer alacak.

Vikendi'nin kar motorları, PUBG Mobile'a da geliyor

Tüm bunlara ek olarak PUBG Mobile, 11. sezonla birlikte Groza'nın gücünü, "Team Arena" modunda azaltıyor. Normal koşullarda Groza, 48 hasar veriyordu ancak yeni güncellemeyle birlikte 45 hasar verecek. Aslına bakacak olursak gözle görülür çok bir fark yok gibi ancak yine de deneyimli oyunseverlerin bu durumu fark edeceklerini söyleyebiliriz.

PUBG Mobile'ın 11. sezonu, oyuna yeni başlayanları da düşünüyor. Öyle ki bundan sonra oyuna yeni başlayan oyuncular, eskisine oranla daha fazla eşya kazanacaklar. Üstelik yeni oyuncular, Team Arena ve Payload gibi modlarda da daha fazla ödül ve eşya kazanabilecekler. Ayrıca PUBG Mobile'ın son güncellemesiyle birlikte görev rehber ekranı da değişiyor. Artık oyunseverler, eskisine göre daha işlevsel bir kılavuz deneyimi yaşayabilecekler.