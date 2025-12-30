PUBG MOBILE’a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geldi

PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lisans anlaşması yaptı. Üç büyüklerin resmi formaları artık oyunda ücretsiz içerik olarak yer alıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, Türk futbolunun üç büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile önemli bir lisans anlaşması yaptı. İş birliğiyle birlikte bu kulüplerin resmi lisanslı formaları oyun içinde yerini aldı.

29 Aralık 2025’te başlayan bu içerik güncellemesiyle birlikte oyuncular, üç büyüklerin ikonik formalarını oyun içinde ücretsiz olarak kullanabiliyor. İş birliği, sadece kozmetik içeriklerle sınırlı kalmayacak; ilerleyen dönemde özel projelerle genişletilmesi hedefleniyor.

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, yaptığı değerlendirmede, “PUBG MOBILE olarak, Türkiye’deki devasa ekosistemimizi, ülkemizin en kıymetli spor markalarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğini, PUBG MOBILE’ın kapsayıcılığı ile futbolun vazgeçilmez tutkusunu harmanlayan çok değerli bir adım olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global platformumuza taşıyarak Türk takımlarımızın dünyadaki temsiline destek olmaya ve topluluğumuza benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.