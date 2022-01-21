PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Başladı: Ödül 3 Milyon Dolar

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finalleri bugün itibarıyla başlıyor. Pazar gününe kadar devam edecek turnuvada Türkiye'yi 3 e-spor takımı temsil edecek. Heyecan doruktayken Tencent Ülke Müdürü Aras Şenyüz'den turnuva ve e-sporun Türkiye'deki yeriyle ilgili açıklamalar geldi.

Dünyanın en popüler mobil uygulamalarından bir tanesi olan PUBG Mobile'ın Dünya Şampiyonası finalleri bugün itibarıyla başladı. Bu yıl 3 Türk takımının yer aldığı final etabı, pazar gününe kadar devam edecek. Singapur'da gerçekleştirilen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımlarsa Fenerbahçe Espor, Kaos NextRüya ve S2G Esports.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finallerinde toplam 16 takım mücadele edecek. Şampiyona kapsamında oluşturulan ödül havuzunda ise tam 3 milyon dolar bulunuyor. Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tencent Ülke Müdürü Aras Şenyüz ise hem turnuvayı hem de e-spor sektörünün geleceğini değerlendirdi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Aras Şenyüz'ün açıklamalarına yakından bakalım.

"İlk kez 3 Türk takımı finallerde"

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na ilk kez 3 Türk takımının katıldığını belirten Aras Şenyüz, bundan memnun olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: Sadece PUBG Mobile özelinde değil, Türkiye Espor ekosistemi için muazzam bir başarı bu. Takım olarak oynanan Espor branşlarında daha önce böyle bir başarı herhangi bir oyunda görülmedi. Geçen sene dünya finallerine 2 takımımızla çıkmıştık, bu sene başarıyı artırıp 3 Türk takımı ile finallerdeyiz. Takımlarımız PUBG Mobile'ın en büyük Espor organizasyonunda dünyanın en iyi oyuncuları arasında gözüküyor ve Çin, Malezya, Güney Kore, Rus takımlarına karşı kafa tutabiliyorlar. Sporcularımızın Büyük Finaller'de başarı elde edip, 3 milyon dolarlık ödül havuzundan aslan payını alacaklarına yürekten inanıyorum.

"Türk takımları ile oyuncuların tanınırlığı artıyor"

"Uluslararası turnuvalarda elde ettiğimiz her başarıdan sonra global ekiplerin ilgisi de bir o kadar artıyor. İlginin artması da ülkeye olan yatırımın artması anlamına geliyor. Bununla birlikte elde edilen önemli başarılardan sonra takımlarımızın, oyuncularımızın tüm dünyadaki tanınmışlığı ve sosyal medyadaki takipçileri de artıyor. Bu da takımlarımızın elde ettikleri sponsorluk gibi gelirleri de artırmış oluyor." diyen Aras Şenyüz, uluslararası turnuvaların Türkiye'deki e-spor dünyası için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiş oldu.

"Daha büyük turnuvalar düzenleyeceğiz"

PUBG Mobile turnuvalarındaki ödül havuzlarının her geçen gün biraz daha büyüdüğünden bahseden Şenyüz, ilerleyen dönemler için de yeni bir müjde verdi. Yapılan açıklamalara göre önümüzdeki dönemlerde, çok daha büyük turnuvalarla karşılaşacağız. Tencent Ülke Müdürü Şenyüz'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bu sene daha henüz 4'üncü yılımızı kutlamamıza rağmen, PUBG Mobile ligimiz, takımlarımız ve oyuncularımız tam anlamıyla profesyonel bir yapıya geçtiler. Hem takımlarımız hem de oyuncularımız ciddi meblağlar kazanıyor. Dünya Şampiyonası'nda Batı Ligi Şampiyonu olan Kaos Next Rüya şimdiye kadar 400 bin doları aşan bir ödül kazandı. Finallerde ödül havuzu dediğim gibi 3 milyon Dolar. Bunlar çok yüksek rekor rakamlar. Sektörün de nereye gittiğini gösteriyor. İzlenmelerimiz de son derece iyi olduğu için hem globalde, hem de yerelde güçlü sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Bu sayede her geçen gün ödül havuzumuzu artırıp, daha görkemli turnuvalar düzenleyebiliyoruz. Artan gelir fırsatı takımların da daha fazla ilgisini çekiyor. Büyük futbol ve spor kulüpleri de işin içinde. Bu da rekabetçi ortamın kuvvetlenmesini sağlanıyor.

PUBG Mobile için Türkiye pazarı çok önemli. Şu anda ülkemizde en çok oynanan oyunuz. Yakın zamanda Arena of Valor adlı bir başka mobil oyunumuzu daha oyuncularla buluşturduk. Orada da güzel sonuçlar alıyoruz. 2022'de profesyonel liglerimiz zaten devam edecek. Yine hatırı sayılır miktarda ödüller dağıtacağız. Bununla birlikte büyük bir topluluk turnuvası düzenleyeceğiz. Bu turnuvada 5 bin üstü takım katılımı bekliyoruz. Katılanlar büyük ödüller kazanacak, hem de kendilerini profesyonel takımlara göstermiş olacaklar. Belki bu turnuvadan sonra profesyonel sözleşmeye imza atacaklar. Yakın zamanda duyurularını yapacağız.

"E-spor Türkiye'de gelişiyor"

"Espor endüstrisinin farkındalığı ülkemizde son birkaç yıldır çok ciddi arttı. Sektör her geçen gün büyüyor, büyümeye de devam edecek. Bir çok sporcumuz bu alanda çok ciddi gelirler elde etmeye başladı. Elde ettikleri başarılardan sonra yurt dışındaki takımlara transfer oldular, orada ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. Ayrıca PUBG Mobile takımlarımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılarla artık Türk Espor kulüplerinin de yurt dışında bilinilirliği artıyor. Hem oyun sahipleri hem de markalar bu alanda yatırımlarını artırıyorlar. Sadece oyuncular değil, takımlar, turnuvalar, Espor içerik üreticileri, izleyiciler, markalar... Çok kalabalık bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu alanda ilerlemek isteyen çocuklara ailelerin desteğinin gittikçe arttığını gözlemliyoruz. Z kuşağıyla beraber büyüyen ve önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak olan devasa bir sektör burası." ifadelerini kullanarak Türkiye'de e-sporun geldiği son noktayı anlatan Aras Şenyüz, e-spor karşılaşmalarının Türkiye'de futboldan sonra gelmeye başladığını açıkladı. Gelin bu açıklamanın detaylarına bakalım.

Espor, ülkemizde futboldan sonra en çok izlenen branşlardan biri demek mümkün. Sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerin başında gelen Türkiye, genç kitlesi ile Esporu da erken benimsedi. PUBG Mobile olarak da muazzam izlenmelere ulaşıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri, izleyicilerimiz bizi ücretsiz olarak Youtube, Twitch, Facebook, Nimo TV, TikTok gibi birçok kanaldan izleyebiliyor. Bunun yanında oyun içine de önemli Espor maçlarımızın canlı yayınlarını ekliyoruz. Dolayısıyla milyonlarca PUBG Mobile oyuncusu Espor maçlarımızı da kolayca yakından takip edebiliyor.