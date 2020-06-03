Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG Mobile’a gelen Gizemli Orman güncellemesi, oyunun Twitter’da gündeme girmesine neden oldu. Ülkemizdeki bazı oyuncular, bu güncelleme nedeniyle sosyal medyada ve Google Play Store üzerinden yorumlarla tepkilerini gösteriyorlar.

Battle Royale türünün en popüler temsilcilerinden olan PUBG Mobile, ülkemizde de ciddi bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Kendinden sonra gelen Call of Duty ya da Fortnite gibi mobil oyunlardan daha fazla oyuncuya sahip olması, hakkında yaşanan çoğu gelişmenin de fazlasıyla tartışılmasına neden oluyor.

PUBG Mobile’a yapılan son güncelleme ise öncekilerden epey farklı bir çizgiye sahip. Zira oyunun mobil sürümündeki Shanok isimli haritaya gelen Gizemli Orman güncellemesinin amacı, oyuncuların harita üzerinde yeni özellikler keşfetmesini sağlamaktı. Ancak bu özellikleri keşfetmeleri için gereken şeylerden birisi, Gizemli Orman içindeki totemlere tapınmaktan geçiyordu.

PUBG’nin son güncellemesi sadece Türkiye’deki oyuncular tarafından değil, konuya inanç açısından yaklaşan dünyadaki diğer oyuncular tarafından da tepkiyle karşılandı:

@PUBGMOBILE: "Araştır, keşfet ve koru. Ormandaki gizli gücü açığa çıkar!"

@OmarGuettai1: "Lanet. Puta ibadet etme dini oyuna gelmiş"

Tıpkı eski çağlarda yaşamış olan onlarca medeniyetin yaptığı gibi totemlere tapınan oyuncular, bunun karşılığında bazı eşyalar, silahlar ve özelliklerle ödüllendiriliyordu. Ancak kültürel açıdan tepkiyle karşılanan bu eylemler, PUBG Mobile’ın Türkiye’de tepki toplamasına yol açtı.

Konuyu yabancı basında ilk olarak Fossybytes gündeme getirdi; Gizemli Orman güncellemesinin Müslüman oyuncular tarafından hoş karşılanmadığını, sosyal medyada oyuna ait resmi hesaplara yönelik yapılan paylaşımlarla açıkladı.

Türkiye’de ise oyuncular, Twitter’da #PUBGoynamaoynattırma etiketiyle kampanya başlattı. Oyunun popüler olması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, PUBG Mobile aracılığıyla inanç pazarlaması yapıldığına dair açıklamalarla tepki gösterdiler.

PUBG Mobile’ın Play Store sayfasına giden oyuncular, yorumlarla ve düşük puan vererek tepki göstermeye devam ediyorlar:

PUBG Mobile adına yapılan bu güncelleme ile Tencent’in kültürel açıdan uyumlu bir pazarlama stratejisi izlediğini söylemek zor. Oyunun yapımcıları ve pazarlama uzmanları; söz konusu güncellemenin, ağırlıkla İslam dininin benimsendendiği ülkelerin pazarlarında soruna neden olacağını ön göremedikleri açık.

Eğer PUBG Mobile, ciddi şekilde oyuncu kaybederse ülkemizde ve diğer tepki toplayan pazarlarda Gizemli Orman güncellemesinin geri çekilmesi ya da başka bir çözümle sunulması muhtemel görünüyor.