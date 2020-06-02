PUBG Mobile'ın Gizemli Orman Modu Yayınlandı

PUBG Mobile'ın bir süredir beklenen Gizemli Orman modu nihayet yayınlandı. Sadece Sanhok haritasında deneyimlenebilen Gizemli Orman, oyunculara sunduğu totemlerle oyuna büyük yenilikler kazandırıyor.

PUBG Mobile, mobil oyun severlerin ilgisine karşılık verebilmek için sürekli olarak güncelleniyor ve oyun şimdi, "Gizemli Orman" olarak isimlendirilen ve bir süredir heyecanla beklenen bir mod kazandı.

PUBG Mobile'ın popüler haritalarından bir tanesi olan Sanhok, eklenen Gizemli Orman modu ile battle royal deneyimini başka bir noktaya taşıyor. Gizemli Orman modu, Sanhok'un alışık olduğumuz ormanlarla kaplı yapısına yepyeni bir oyun deneyimi getiriyor.

Sanhok haritasına eklenen Gizemli Orman, benzersiz bir PUBG Mobile deneyimi sunacak

PUBG Mobile oyuncuları, Sanhok haritasını seçtiklerinde Gizemli Orman'a şans eseri girecekler. Bu moda giriş yapan oyuncular, harita içerisinde bazı totemler görecekler. Bu totemler, oyunculara farklı yetenekler sunacak. Oyuncular da bu yetenekleri kullanarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışacaklar. Peki Gizemli Orman modunda ne gibi yetenekler olacak?

Oyuncular, Gizemli Orman modunda güç, strateji ve koruma totemlerini kullanacaklar. Bu sayede bazı oyuncular özel stratejilere sahip olma imkanı yakalarken bazı oyuncular ise fazladan güce sahip olacaklar. Koruma totemleri ise oyuncuların kask, yelek ve sağlık iyileştirmelerinde katkı sağlayacak. Üstelik Gizemli Orman, oyunculara daha farklı yenilikler de sunacak.

PUBG Mobile'ın Gizemli Orman modundaki yeni özelliklerden bir tanesi sıcak hava balonu. Bu hava aracını bulacak olan oyuncular, sıcak hava balonuyla haritanın yükseklerine çıkacak ve çevrede neler olduğunu görme imkanı yakalayacaklar. Bu da PUBG Mobile oyuncularına büyük avantajlar sağlayacak.

PUBG Mobile'ın Gizemli Orman modundaki başka bir yenilik ise "Orman Yemeği". Orman Yemeği aslında oyuna farklı bir hava katacak. Çünkü sadece bu oyun modunda yenebilecek olan bir meyve, oyunculara kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz yetenekler kazandıracak. Mesela bu meyveyi yedikten sonra Air Drop'ları hissedebileceksiniz ya da bir süreliğine başınız dönecek.