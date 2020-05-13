Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından PUBG'nin Mobile Lite sürümüne 0.17.0 kodlu yeni bir güncelleme geldi. Oyuna çok sayıda yenilik getiren güncelleme, bugün itibarıyla Google Play Store'dan indirilebiliyor.

İlk kez 2017 yılında hayatımıza giren ve video oyun sektörünün adeta seyrini değiştiren battle royal efsanesi PUBG, popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde sadece konsol ve bilgisayarlar için geliştirilen oyun, ardından mobil sürümle de karşımıza çıktı. Bununla da yetinmeyen geliştiriciler, PUBG ve PUBG Mobile'ın "Lite" isimli daha hafif sürümlerini de yayınladılar.

Hem PUBG hem de PUBG Mobile'dan keyif almak istiyorsanız ciddi anlamda güçlü bir akıllı telefon ya da bilgisayarınızın olması gerekiyor. Bu konuda harekete geçmeye karar veren geliştirici ekip, hazırladığı Lite sürümlerle hemen her cihazda çalışabilecek PUBG versiyonları sundular. Geliştiriciler şimdiyse, PUBG Mobile Lite'a büyük bir güncelleme yayınladılar.

Tencent Games'in PUBG Mobile Lite için hazırladığı "0.17.0" kodlu güncelleme, oyuna pek çok yenilik getiriyor. Bu yenilikler arasında silahlar, haritalar ve araçlar gibi oyunun önemli öğeleri de bulunuyor. Bugün itibarıyla çeşitli bölgelere sunulan güncelleme, Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Peki PUBG Mobile Lite'ın 0.17.0 güncellemesi oyunseverlere neler sunacak? Dilerseniz hemen bu güncellemenin detaylarına geçelim.

Yüksek tempolu oyunlar için "Payload modu"

PUBG Mobile Lite'ın 0.17.0 kodlu güncellemesinin şüphesiz en önemli yeniliği, oyuna getirilen yeni bir mod. "Payload" olarak isimlendirilen bu mod, oyuncuların ister solo isterlerse 4'lü takımlar halinde yüksek tempolu maçlara girebilmesini sağlıyor.

PUBG Mobile Lite'e getirilen diğer yenilikler

Dünyanın pek çok yerindeki oyunseverlerin bugün itibarıyla edinebilecekleri PUBG Mobile Lite güncellemesi, oyundaki Varenga haritasına önemli değişiklikler getiriyor. Oyundaki eğlenceyi artırmak için getirilen bu yenilikler, haritanın belirli bölgelerine arkeolojik siteler ekliyor. Ayrıca haritaya önceki güncellemelerle eklenen bazı öğeler 0.17.0 güncellemesi ile kaldırılıyor.

PUBG Mobile Lite'ın yeni güncellemesi ile birlikte oyuna eklenen bir diğer yenilik ise Desert Eagle. Ayrıca oyuncular, bundan sonra oyundaki SMG ve tabancalardaki hasar miktarına da yeniden alışmak zorunda kalacaklar. Çünkü son güncelleme ile bu silahların hasar miktarları dengelendi. Son olarak PUBG Mobile Lite'ın oyun içi ödül sistemi, Ramazan Ayı ve yaz temalarıyla yeniden düzenlenmiş durumda.