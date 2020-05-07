PUBG Mobile 0.18.0 Güncellemesi Yayınlandı

Tencent, PUBG Mobile için oluşturduğu yeni güncellemesini Android ve iOS platformu için yayınladı. "0.18.0" kodlu güncelleme, Miramar haritasına önemli yenilikler, yeni bir silah ve çeşitli değişiklikler getiriyor.

PUBG Mobile, 2017 yılında piyasaya sürülen PUBG'nin daha gerçeğine oldukça yakın mobil versiyonu. Oyunun orijinaline bağlı kalmaya çalışan geliştiriciler, mobil sürüme ekledikleri özel etkinlik ve yeniliklerle milyonlarca oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başarıyorlar.

Oyunu daima canlı tutmak isteyen Tencent, PUBG Mobile için oluşturdukları güncellemelerle önemli değişikliklere imza attılar. Şimdi PUBG Mobile geliştiricileri, oyuna yeni ve büyük bir güncelleme daha getirdiler.

PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi "0.18.0" koduna sahip ve hem iOS hem de Android platformu için sunulmaya başlanmış durumda. iPhone kullanan PUBG Mobile oyuncuları bu güncelleme için 2.2 GB, Android platformundaki PUBG Mobile oyuncuları ise 1.97 GB büyüklüğünde indirme yapacaklar. Peki bu güncellemenin sonucunda PUBG Mobile, ne gibi değişikliklere ev sahipliği yapacak?

Miramar haritası yenileniyor

PUBG Mobile'ın 0.18.0 sürümü, PUBG efsanesinin ikinci haritası olan Miramar'a bazı yenilikler getiriyor. Bu yenilikler arasında haritanın kuzeyine eklenen bir nehir ve yeni bir tarihi kalıntı bölgesi yer alıyor. Ayrıca geliştirici ekip, Miramar'a eklediği yeni yarış pistleri ile de oyunseverlere daha eğlenceli bir deneyim sunacaklar. Oyundaki hızlı araçlardan bir tanesi olan Mirado, yeni Miramar'da altın rengiyle de yer alacak.

Tencent ekibi PUBG Mobile'ın Miramar haritası için oluşturduğu güncellemeyi "Mad Miramar" olarak olarak isimlendiriyor. Söz konusu güncelleme, az önce saydığımız tüm yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineler ekliyor. Oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler.

Güncelleme, Miramar haritasına ek olarak yardımcı görüş, P90 silahı, yeni bir hile koruma sistemi gibi çeşitli yenilikler getiriyor. Ancak bu güncelleme kapsamında oyunseverlerin en çok konuşacağı şeyin yenilenen Miramar haritası olacağı su götürmez bir gerçek. Bu arada, oyunu bir an önce güncellemenizi tavsiye ederiz. Çünkü eğer 13 Mayıs öncesinde güncelleme yaparsanız; 1 adet radyo, 2.888 BP ve özel bir sırt çantası kazanacaksınız.

PUBG Mobile'ın 0.18.0 güncellemesi için hazırlanan tanıtım videosu