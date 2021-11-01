PUBG Mobile, Liverpool ile İş Birliği Yaptı

PUBG Mobile ile İngiliz futbol takımı Liverpool arasında iş birliğine gidildiği duyuruldu. Oyuncular, 12 Kasım'da başlayacak etkinliklerde Liverpool ögelerine ulaşma imkanı yakalayacaklar. İş birliği, her iki tarafı da memnun etmiş gibi görünüyor.

Yayınlandığı dönem video oyun sektörünün kurallarını baştan yazan Player Unknown's Battlegrounds isimli hayatta kalma oyununun mobil versiyonu PUBG Mobile, büyük bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre İngiltere Premier Ligi'nin önemli kulüplerinden bir tanesi olan Liverpool ile yapılan iş birliği, en çok da oyun tutkunlarını memnun edecek.

Liverpool ile PUBG Mobile arasındaki iş birliği, 12 Kasım'da oyuncular tarafından deneyimlenebilir olacak. Oyuncular, düzenlenecek etkinliklere katılarak Liverpool'a özel bir oyun içi öge kazanma imkanı yakalayacaklar. Bu oyun içi öge, bir sırt çantası olacak. Üstelik bu oyun içi ekipman, sonsuza dek oyuncuların hesaplarına eklenecek.

"Asla yalnız yürümeyeceksin"

PUBG Mobile, Liverpool ile yaptığı iş birliğini "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla duyurdu. Oyuncuların, Liverpool ile yapılan iş birliği kapsamında oluşturulacak etkinliklere ile PUBG Mobile'ın 1.6 kodlu güncellemesiyle ulaşabilecekleri ifade edildi.

Yapılan iş birliği, yalnızca PUBG Mobile için değil Liverpool için de önemliydi. Liverpool tarafından yapılan açıklamalarda, giderek dijitalleşen dünyada bu tür adımların önemli olduğu ifade edildi. Futbol kulübü yetkilileri, PUBG Mobile ile yapılan iş birliği ile taraftarlara ulaşmanın yeni bir yolunun bulunduğu belirtildi.

PUBG Mobile'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle