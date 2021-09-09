PUBG Mobile'da Çorba Parası Kazanmanız İçin En Etkili Taktik

Yeni başlayanlar için "PUBG Mobile nasıl oynanır?" sorusuna yanıt olabilecek en etkili PUBG Mobile taktiklerine yakından bakıyoruz. İşte PUBG Mobile'da çorba parası kazanmanıza yardımcı olacak taktikler.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG, geçtiğimiz yıllarda mobil platformlar için yayınlanmıştı. Mobildeki başarısı PC platformlarını katlayan PUBG Mobile, şu anda mobil platformların en çok oynanan yapımları arasında yer alıyor. Öyle ki oyunun yalnızca Play Store üzerinde 500 milyondan fazla oyuncusunu bulunuyor.

Kimileri oyunu yalnızca vakit geçirmek ve keyif almak için oynarken bazıları da yalnızca kazanmaya odaklanıyor. Bu içeriğimizdeyse oyuna yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek isteyenler için en etkili PUBG Mobile taktiklerinden bahsedeceğiz. Ancak bunun öncesinde PUBG Mobile nasıl bir oyun kısaca bakalım.

PUBG Mobile nasıl bir oyun?

Battle royale türünün en popüler örneklerinden biri olan PUBG Mobile, toplam 100 kişinin bir uçakla haritaya bırakılmasıyla başlıyor. Oyuncular yere indiğinde kimsede erzak veya silah bulunmuyor. Yapmanız gereken şeyse haritanın çeşitli bölgelerine dağılmış erzak, silah, bomba, sağlık eşyaları gibi malzemeleri toplayarak savaşa katılmak.

Oyuncular malzemeleri toplayıp savaşmaya devam ederken salınan gazla harita da daralıp küçülüyor. Oyundaki temel amacınız ise bir yandan düşmanlarla savaşırken bir yandan da gazdan kaçarak hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalışmak. PUBG Mobile'ı aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz.

PUBG Mobile’a yeni başlayanlar için taktikler:

İneceğiniz bölgeye iyi karar verin.

Oyun başında güvenli bölgeye hemen gitmenize gerek yok.

Hızlı lootlanın.

Farklı silahlarla antrenman yapın.

Takımınızla oynayın.

Silahlarınızı daima dolu tutun.

Ateş altındaysanız dümdüz koşmayın.

Kötü pozisyonda olduğunuzu düşünüyorsanız savaşmaktan kaçının.

Daha hızlı koşmak için ağrı kesici ve enerji içeceği kullanın.

Düşmanların yerlerini tespit edebilmek için mini haritayı takip edin.

İneceğiniz bölgeye iyi karar verin:

En önemli PUBG Mobile taktiklerinden biri nereye atlayacağınıza iyi karar vermektir. Savaşmak mı istiyorsunuz, yoksa hayatta kalmak mı? Eğer tercihinizi ikinci seçenekten yana kullanıyorsanız Pochinki gibi, birçok oyuncunun indiği bölgelerden uzak durun. Bu noktada yapabileceğiniz en iyi şey, sonlara doğru uçak neredeyse tamamen boşaldığında atlamak olabilir.

Oyun başında güvenli bölgeye hemen gitmenize gerek yok:

PUBG Mobile'da yapmanız gereken en önemli şeylerden biri güvenli bölgeleri takip etmek olsa da oyunun başlarında doğrudan güvenli bölgeye gitmenize gerek yok. İlk üç gaz dalgası çok yavaş gelir ve o kadar da zarar vermez. Bu nedenle birkaç sağlık malzemesi ve bir de araç bulduysanız mavi bölgenin içerisinde oynamaya devam edebilirsiniz. Ancak yine de aracınız yoksa güvenli bölgeden çok uzaklaşmamaya özen gösterin.

Hızlı lootlanın:

Hızlı lootlanmak, tüm battle royale oyunlarının kuralıdır. Bu nedenle haritaya ilk ayak bastığınızda aynı bölgeye sizden başka inen takımların da olduğunu biliyorsanız silah, zırh ve kask gibi temel ekipmanları bulduktan sonra rakiplerinizin üzerine koşun; aksi takdirde aynı şeyi onlar sizin için uygulayabilir.

Farklı silahlarla antrenman yapın:

Silahları tanırsanız savaş alanında herhangi bir sürprizle karşılaşmazsınız. Bunun için eğitim modunu kullanabilirsiniz. Burada farklı silahların geri tepme oranlarını test edebilir, atış alıştırmaları yaparak aim'inizi geliştirebilirsiniz.

Takımınızla oynayın:

Evet, PUBG Mobile'da rastgele bir takıma girdiyseniz muhtemelen takım arkadaşlarınızın birçoğu işe yaramaz kişiler olacak. Ancak eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız her zaman bir arada kalmaya özen gösterin. Burada bir arada kalmaktan kasıt, tek bir evin içerisinde 4 kişi durmak ve sürekli yan yana yürümek değil çünkü böyle yaparsanız tek bir bombaya ölürsünüz. Yapmanız gereken şeyse görüş mesafesini koruyarak o anki konumunuza göre farklı ağaçlar, evler, kayalar veya tepelere dağılmak olmalı.

Silahlarınızı daima dolu tutun:

Bir düşmanı öldürdükten veya bir çatışmadan çıktıktan sonra silahlarınızı yeniden doldurmanız gerektiğini unutmayın. Eğer bunu yapmazsanız, bir sonraki çatışma esnasında kötü bir pozisyondayken cephaneniz bitebilir ve rakibiniz sizi öldürebilir. Bu nedenle silahlarınızı güvenli bir yerdeyken doldurun.

Ateş altındaysanız dümdüz koşmayın:

Eğer biri size ateş ediyorsa dümdüz bir çizgide koşmayın. Mermilerden kaçmak için zikzaklar çizin ve etrafta zıplayın, bunu yaparken de düşmanınızın tam konumunu tespit etmeye çalışın. Eğer bir düşman sizi uzaktan vurduysa yere uzanmak yapacağınız en kötü şey olur çünkü siz kendi ekranınızda gizlendiğinizi sansanız da uzaktan kafasını kuma gömmüş bir deve kuşu gibi görünürsünüz. Böyle bir durumda zikzaklar çizerek en yakın sipere geçin, canınız azaldıysa yenilenmelerinizi kullanın ve bir sonraki hamlenize karar verin.

Kötü pozisyonda olduğunuzu düşünüyorsanız savaşmaktan kaçının:

Diğer tüm savaş oyunlarda geçerli olduğu gibi doğru pozisyon almak, aklınıza kazımanız gereken PUBG Mobile taktiklerinden biridir. Eğer düşmanınız sizden yüksek bir konumdaysa ve daha korunaklıysa ona ateş edip dikkatini üzerinize çekmeyin. Eğer ilk ateş eden taraf oysa ve pozisyonunuzun kötü olduğunu düşünüyorsanız da savaşmaktan kaçının. Bu sayede gereksiz yere ölmez ve sıralamalarda daha üstlere çıkabilirsiniz.

Daha hızlı koşmak için ağrı kesici ve enerji içeceği kullanın:

PUBG Mobile'da ağrı kesici ve enerji içeceği gibi güçlendiriciler, canınızı doldurmanın yanında hareket hızınızı da artırır. Bu nedenle bir savaşa başlamadan önce enerjinizi doldurduğunuzdan emin olun. Bu PUBG mobile taktiği sayesinde hem savaşta daha hızlı hareket edebilir hem de bir yandan canınızı doldurabilirsiniz.

Düşmanların yerlerini tespit edebilmek için mini haritayı takip edin:

Yakınlarınızda bir araç hareket ediyorsa veya silah sesleri geliyorsa bu bölgeler mini haritada turuncu olarak işaretlenir. Bu işaretlerden yola çıkarak düşmanların olası konumlarını tespit edebilir ve böylece ne yapacağınıza karar verebilirsiniz.

Yeni başlayanlar için "PUBG Mobile nasıl oynanır?" sorusuna yanıt olabilecek PUBG Mobile taktiklerini derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizlerin de eklemek istediği tüyolar varsa bunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.