En Gerçekçi ve Fütüristik Battle Royale: PUBG New State

PUBG yapımcıları, mobil oyunlara yeni bir soluk getiriyor. PUBG New State, battle royal bir mobil olarak karşımıza çıkıyor. PUBG evrenine dair birçok elementi bünyesinde bulunduran PUBG New State oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

PUBG: Battlegrounds, yıllardır her platformda milyonlarca insanın severek oynadığı ve battle royale oyunlarının bu denli yaygınlaşmasına sebep olan oyunlardan biri. Gerek haritaları, gerek gerçekçiliği oyunu benzersiz yapan sadece birkaç unsur. Her ne kadar 5 yıl önce çıkan bir oyun olsa da bugün hala oyuncular tarafından severek oynanıyor.

Ancak PUBG: Battlegrounds’ın yapımcıları tabii ki de yerinde saymıyor. PUBG: Battlegrounds’ı geliştirmeye devam ederken bir de yeni oyunla karşımıza çıkıyorlar: PUBG: New State. 2051 yılında geçen PUBG: New State, klasik PUBG’nin sahip olduğu her şeye sahip, üzerine de geleceğin getirilerini ekliyor. Böylece PUBG: New State, bugüne kadar mobil platformlar için çıkan en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş oyunlardan biri oluyor. PUBG: New State, 17 farklı dilde oynanabilecek bir ücretsiz oyun olarak piyasaya sürülecek. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getirecek olan PUBG: New State, mobil oyunlar arasında en teknolojik ve gerçekçi oyun olarak yerini almaya hazırlanıyor.

PUBG: Battlegrounds’ın PC sürümünde bulunan silahlara ve mekaniklere ek olarak PUBG: New State’de silah özelleştirmeleri, drone mağazası ve oyuncu yetiştirme sistemleri de bulunuyor. Böylesi benzersiz bir içerik de PUBG’nin bayrağını taşıdığı battle royale oyun türünü de ileriye taşıyor. Yenilenmiş render teknolojisi de oyunu gerçekçi yapan detaylardan biri. PUBG: New State, PUBG: Battlegrounds ile aynı evrende bulunuyor, yaptığı şey ise onu tamamen değiştirmek değil geliştirmek.

Yeni ve gelişmiş şehirler

Troi

Erangel

İstasyon

Eğitim Alanı

PUBG: New State 2051 yılında geçiyor, bu da PUBG: Battlegrounds’ın üstünden yıllar geçmesi anlamına geliyor. Oyunda şimdilik sadece dört adet harita bulunuyor: yepyeni bir savaş alanı olan Troi ve fütüristik değişikliklerle yenilenen ve PUBG oyuncularının favorisi Erangel. Oyunda bulunan diğer iki harita ise oyunun yeniliklerini sunuyorlar. Oyunda henüz 4 adet harita bulunmasına rağmen geliştiricilerden eski haritaları geleceğe uygun bir hale getirmeleri ve oyuna yeni haritalar eklemelerini beklemek hata olmaz.

Lansmanda Troi ana harita olmak üzere dört harita olacak. Troi, 8x8km'lik bir harita olacak, yani Erangel ile aynı boyutta. Bu harita açık alanla kentsel alanları birleştiren bir harita ayrıca bir çeşit çürüme içinde olan birçok farklı konuma sahip. Troi’de birçok alışveriş merkezi, stadyum, köprüler, evler ve çok daha fazlası mevcut.

Ancak, PUBG New State ile gelen tek harita bu değil. Çünkü PUBG klasiği Erangel de yeni oyunda yer alacak. Erangel’in boyutu da yine eskisi gibi 8x8 olacak ancak PUBG Mobile’daki harita ile aynı olmayacak. New State’de Erangel’in 30 yıl sonraki halini göreceğiz.

Oyunda yer alacak İstasyon haritası, çok oyunculu FPS oyunlarına yakışır bir 4v4 Deathmatch için küçük bir harita olarak geliyor. Bu harita, New State’de farklı oyun modlarının da olacağının sadece bir ipucu.

Ayrıca oyunda silahları ve eklentilerini test edebileceğimiz bir de eğitim haritası olacak.

New State’in hikayesi

2051 yılında geçecek oyun aslında orijinal PUBG’nin evrim geçirmiş hali. New State sayesinde gelecekte neler olacağını da görebiliyoruz. Oyun fütüristik oyun öğelerine izin verirken bunu gelenekseli bozmadan yapıyor.

New State, Lansing, Michigan dışında bulunan ve PUBG oyuncuları için yeni bir harita olan hayali Troi kasabasında geçecek. Sivil toplumun parçalandığı ve bölgelere ayrıldığı bir neredeyse kıyamet sonrası denilebilecek bir zamanda geçen PUBG: New State, oyuncularına tam bir kaos sunuyor. Her ne kadar fütüristik bir ortama sahip olsa da oyun yakın gelecekte geçtiği için içerisinde yer alan silahlar ve araçlar çok da yabancı olduğumuz şeyler değil.

New State, her ne kadar battle royale bir oyun olarak piyasaya sürülse de oyuna ek oyun modları ve güncellemeler yoluyla PUBG evreninin geri kalanına bağlantılı şeyler de gelecek. Oyun henüz 11 Kasım’da yeni çıksa da New State’in güncellemeleri için hazırlanmış bir yol haritası ve aşamalı bir sezon sistemi geliştirildi bile. New State, birinci ve üçüncü şahıs seçeneklerini de oyuncularına sunuyor.

Gerçekçi grafikler

PUBG: New State, daha önce hiçbir mobil oyunda görmediğimiz kalitede grafiklere sahip. Grafiklerin bu denli kaliteli olması da oyunu daha da gerçekçi hale getiriyor. Bir mobil oyundan beklenenden çok daha fazlasını sunan PUBG: New State’de küresel aydınlatma, otomatik pozlama ve çok daha fazlasını içeren bir render teknolojisi bulunuyor.

Gerçekçi açık dünyası ve ayrıntılı karakter modelleme sistemi de yine PUBG: New State’i yeni nesil bir teknolojik oyun yapan unsurlardan birkaçı.

New State’in grafik kısmındaki en büyük yeniliği mobil oyunların sınırlarını zorlayacağı, yukarıda da bahsettiğimiz küresel aydınlatma. Oyun ayrıca Vulkam, Metal ve Open GL API’leri ile uyumlu olacağını da onayladı.

Mobil cihazlarda en gerçekçi battle royale deneyimi olmayı hedefleyen PUBG New State’in yapımcıları, en büyük amaçlarından birinin de PC oyunları klasmanında bir mobil oyun ortaya koymak olduğunu açıkladılar.

Krafton henüz kare hızlarını onaylamadı ancak böylesine gelişmiş bir oyunun 120, hatta 144Hz’de oynanmasını beklemek hata olmaz.

Silahlar ve özelleştirme

New State'de modern ve daha geleneksel silahlar da dahil olmak üzere çok çeşitli silahlar yer alacak. Bu silahları nasıl ateşlediğinize bağlı olarak dinamik geri tepme gibi şeyler de dahil olmak üzere, silahlar üzerinde oldukça çalışıldığını söyleyebiliriz.

PUBG Mobile, silahlara çeşitli öğeler eklemenize izin verirken, Call of Duty: Mobile'ın yüksek derecede kişiselleştirmeye izin veren Gunsmith modu kadar gelişmiş değildi. New State’de ise her silah özelleştirilebilir olacak. Ayrıca oyuna gelen her güncelleme yeni seçenekler getirecek. Böylece favori kurulumunuzu geliştirmeye devam edebileceksiniz. Bu değişiklikler sadece kozmetik değil, aynı zamanda silahın çalışma şeklini de değiştirecek.

Drone mağazası ve takviyeler

Günümüzde bile dronlar oldukça etkili bir şekilde kullanılabilirken 2051 yılında geçen bir oyunda dronlar büyük rol oynuyorlar. Dronların oyunculara sunacağı en büyük rollerden biri de ikmal. Oyuncular haritada dron kredileri toplayabilecek ve sonrasında bu kredileri harcamak için dronlar çağırabilecekler.

Bununla birlikte, düşmanlarınız, onları doğrudan size götürecek olan dronları tespit edebilecek ve vurabilecekler. Bu da başka birinin teslimatınızı yağmalayabileceği anlamına gelir, bu nedenle dronları nasıl kullanacağınız konusunda taktiksel olarak düşünmeniz gerekiyor.