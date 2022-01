PUBG New State Sistem Gereksinimleri (Android-iOS-PC)

Sevilen battle royale oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds kısaca PUBG’nin yeni bir versiyonu diyebileceğimiz PUBG: New State sonunda uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Henüz yayınlanmadan milyonlarca ön kayıt almış olan PUBG: New State PC ve mobil sistem gereksinimleri nedir gelin yakından bakalım.

Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada oyunseverlerin gönlünü kazanan PUBG oyununun arkasındaki ekip yaklaşık 1 yıl önce PUBG: New State isimli, bir nevi devam serisi sayılabilecek bir oyunun müjdesini vermişlerdi. Sonunda 11 Kasım 2021 tarihinde PUBG: New State App Store ve Google Play Store uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Herkesin aklındaki soru ise bu oyunun sistem gereksinimlerinin ne olduğu.

PUBG: New State o kadar büyük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun değil. Yani son çıkan amiral gemisi akıllı telefona sahip olmasanız bile oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bir PC versiyonu olmamasına rağmen bu oyunu bilgisayarınızdan oynamanız da mümkün. Elbette, önemli olan sistem gereksinimlerini karşılıyor olmanız. Gelin PUBG: New State PC ve mobil sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

PUBG: New State mobil sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi ve sürümü: Android 6.0 ve üzeri ya da iOS 13 ve üzeri

Android 6.0 ve üzeri ya da iOS 13 ve üzeri RAM: 2 GB ve üzeri

2 GB ve üzeri CPU: 64-bit (ABI arm64 veya üstü)

64-bit (ABI arm64 veya üstü) Open GL 3.1 veya üstü / Vulkan 1.1 veya üstü

Genel olarak baktığımız zaman PUBG: New State’in pek çok akıllı telefon ve tablette çalışacağını söylemek mümkün. Oyunun indirme boyutu yaklaşık 1.5 GB olduğu için ve indirme sonrası cihazda kapladığı alan da artacağı için mobil cihazınızda yeterli boş depolama alanı olduğundan emin olmalısınız.

PUBG: New State PC sistem gereksinimleri:

CPU: Intel veya AMD 1.8 GHz çift çekirdekli.

Intel veya AMD 1.8 GHz çift çekirdekli. GPU: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600.

NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600. Bellek: 3 GB ve üzeri RAM

3 GB ve üzeri RAM İşletim Sistemi: Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7

Windows 11, 10, 8.1, 8 ve 7 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 1 GB ve üzeri boş depolama alanı

Eğer daha önce bilgisayarınızda PUBG Mobile çalıştırdıysanız PUBG: New State oyununu da çalıştırabilirsiniz. Çünkü ikisi benzer yapıda oyunlardır. Ancak unutmayın, PUBG: New State mobil cihazlar için geliştirilmiş bir oyun olduğu için artık bilgisayarınızda ne kadar iyi çalışır orası biraz merak konusu.

PUBG: New State PC’de nasıl oynanır?

Windows 10; Adım #1: Buradan Game Loop emülatörünü indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın. Adım #3: PUBG: New State’i indirin. Adım #4: Oynamaya hazırsınız.

Windows 11; Adım #1: Buradan WSTools APK yükleyicisini indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın. Adım #3: PUBG: New State indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #4: İşlem tamam.



Windows 11 Android uygulamalarını desteklediği için WSTools ya da benzeri bir APK yükleyicisi yardımıyla bilgisayarınız üzerinden PUBG: New State oynayabilirsiniz. Windows 10’da oynamak için ise Game Loop ya da benzer bir emülatör kullanmanız gerekiyor. Ancak tekrar hatırlatalım, PUBG: New State mobil için geliştirilmiş bir oyun olduğu için PC performansı pek keyifli olmayabilir.

PUBG: New State’in PUBG Mobile’dan farkları

PUBG: New State Erangel ve TRO adlı iki klasik battle royale haritasına sahip.

PUBG: New State Station isimli 4v4 Takım Ölüm Maçı modu sunuyor.

PUBG: New State Troi isimli bu oyuna özel bir haritaya sahip.

PUBG: New State taktiksel avantaj sağlayan dronelar sunuyor.

PUBG: New State 2051 yılında geçen bir hikayeye sahip. Bu nedenle oyunda karşımıza çok daha fazla hava aracı çıkıyor. Gelecekten gelmiş gibi görünen araçlar, silahlar, insansız hava araçları ve silah özelleştirmeleri ile bu oyunun bildiğimiz PUBG Mobile’dan çok daha farklı olduğunu söylemek mümkün.

PUBG: New State hakkında ilginç bir açıklama da oyunun geliştiricisi Krafton şirketi tarafından yapıldı. PUBG Mobile için günlük bir oyun tanımını yapan şirket, PUBG: New State’in çok daha ciddi ve gerçekçi olduğunu söyledi. Bu açıdan bakarsak Call of Duty Mobile ile benzerlikler taşıdığını söylemek bile mümkün.

PUBG: New State neler sunuyor?

PUBG: New State oyun sayfasına baktığımız zaman PUBG: New State’in yepyeni bir PUBG deneyimi olarak tanıtılması dikkat çekici. Bildiğimiz PUBG evreninden yıllar sonra 2051 yılında geçen hikayeyle birlikte artık PUBG evreninin genişlediğini söyleyebiliriz.

PUBG: New State’in en iddialı olduğu nokta ise grafikleri. PUBG Mobile’a göre çok daha gerçekçi grafikler ve çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Dinamik silah kullanımı ve aksiyon tabanlı etkileşimli oynanışı sayesinde PUBG oyuncularının yeni vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

Oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunmayı hedefleyen PUBG: New State PC ve mobil sistem gereksinimlerini anlatarak oyun hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. PUBG: New State oynadıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.