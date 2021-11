PUBG New State vs. PUBG Mobile - Karşılaştırma

PUBG özelinde gelen ilk devam oyunu olan PUBG New State, 11 Kasım'da oyuncuların beğenisine sunuldu. Eski mekaniklere oldukça fazla özellik ekleyen bu yeni oyunu PUBG Mobile ile karşılaştırdık.

PUBG Mobile, hakları birçok ülkede oyunlarının yasaklı olduğu Tencent Games’e satılan ve herkes tarafından en az bir kez oynanmış olan bir mobil battle royale oyunu. PUBG’ye yeni bir soluğu bu sefer Tencent değil, Krafton getiriyor. Hal böyle olunca iki oyunun karşılaştırmaları da kaçınılmaz oluyor.

Farklılıkları olduğu kadar benzerlikleri de bulunan bu iki oyun da PUBG severlerin oynayacağı ve oynamaya devam edecekleri oyunlar. Ayakta kalan son kişi olmaya çalışacağınız, atlanılan bölgede silah ve teçhizat bularak ekipmanlarınızı geliştirebileceğiniz ve daralan güvenli alanda hayatta kalmaya çalışacağınız bu iki oyun da oynamaya değer. Her ne kadar PUBG’ye New State ile yeni bir soluk gelmiş olsa da, bu PUBG Mobile’ın popülerliğine engel olacak bir gelişme değil.

https://www.webtekno.com/pubg-new-state-hakkinda-her-sey-h117184.html

Troi vs Erangel

Battle royale oyunlarının haritaları bu oyunların en önemli elementleri olarak kabul ediliyor. Başarılı olmak isteyen bir battle royale oyunu, oyuncularına haritalarını oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olarak vermek zorunda diyebiliriz. Ayrıca her haritanın kendisine özel atmosferi, silahları ve araçlarının bulunması oyun deneyimini de artıracak detaylardan birkaçı.

PUBG Mobile eski bir oyun olmasının avantajlarından biri olarak haritalarını kullanıyor diyebiliriz. PUBG Mobile’da farklı boyutlarda ve temalarda birbirinden farklı 5 harita bulunuyor. New State’de ise şimdilik bu sayı 2. Ayrıca oyunda yer alan 2 haritadan biri de PUBG Mobile’dan aşina olduğumuz Erangel haritası. Ancak Erangel, New State’de biraz farklı bir şekilde çıkıyor karşımıza. PUBG New State’in 2051 yılında geçen bir oyun olmasından dolayı Erangel şehri de fütüristik bir şekilde yer alıyor oyunun içinde. Kıyamet sonrası bir atmosferi bulunan bu haritalar karanlık bir gelecek temasını oyuncuya oldukça güzel bir şekilde hissettiriyor.

Troi haritasını, PUBG New State oyunu için güzel bir başlangıç noktası olarak değerlendirebiliriz. Oyuncular bu haritada birçok farklı manzara, gelişmiş araçlar ve kıyamet sonrası bir geleceğe dair birçok elementle karşılaşabiliyorlar. Ayrıca Troi’de oyuncuların kullanabileceği anında hızlanan elektrikli araçlar ve oyunun en büyük özelliklerinden biri olan dronlar da bulunuyor.

New State’de tüm bunlar olurken PUBG Mobile’da da Erangel, Sanhok, Vikendi, Karakin ve Miramar olmak üzere birbirinden farklı 5 farklı harita bulunuyor. Ayrıca oyunda Deathmatch modu için bir de depo bulunuyor. Ancak PUBG Mobile zaman zaman getirdiği modları ile birlikte oyuna farklı zamanlarda farklı haritalar da getirebiliyor. Bu modlardan en çok kendinden bahsettirenin de oyuna zombileri getiren Enfeksiyon Modu olduğunu söyleyebiliriz.

Birbirinden tamamen ayrı olmayan bu iki oyun aslında birbirinin devamı olarak da nitelendirilebilir. PUBG Mobile hemen hemen günümüzde geçen bir oyun olarak nitelendirilebilirken PUBG New State oyuncularına ise dünyamızın 2051 yılında nasıl olabileceğine dair bir distopya sunuyor.

Grafikler

PUBG New State, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen bir oyun olduğundan dolayı elbette ki PUBG Mobile’dan çok daha iyi grafiklere sahip. Krafton’un PUBG New State’de kullandığı en yeni ve önemli teknoloji ise bir mobil oyunu çok öteye taşıyan küresel aydınlatma teknolojisi. Çok büyük grafiksel gelişmelerle birlikte gelen New State’i, teknik özellikleri çok da iyi olmayan bir telefonda oynuyorsanız ya da pil ömrünüzün daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız grafik ayarlarını da kısabilirsiniz. Oyunda çerçeve hızını düşük ile yüksek arasında seçebilirsiniz. Grafik kalitesi ise yüksek seçeneği ile maksimuma çıkar. Oyunun nasıl görünmesini istediğiniz ise tamamen size ve telefonunuza bağlı.

Araçlar ve ekipmanlar

PUBG New State’de en hızlı fark edilen gelişmelerden biri de oyunun haritalarında bulunan araçlar. Fütüristik şehirlerde artık elektrikli arabalar bulunuyor. Araçların pil seviyelerini de önceden benzin seviyesini görebildiğimiz gibi araçta görebiliyoruz. Aracınızın pil seviyesi düşükse, etraftan topladığınız araç bataryalarını aracınızda kullanabiliyorsunuz. Aynı mekaniğin daha eski bir versiyonu PUBG Mobile’da bulunurken, New State araç ve yakıt ikilisini geleceğe uyarlamış durumda.

PUBG New State’de silahlar çok da gelişmiş durumda değil. Hemen hemen PUBG Mobile’daki silahların aynılarını kullanabileceğiniz New State, bu şekilde gerçekçi bir şekilde oyuncunun karşısına çıkarak oyunun fütüristik elementlerini oyuncuların gözüne sokmaktan kaçınıyor.

Hangisini oynamalıyım?

New State, yepyeni bir battle royale oyunu olmasına rağmen PUBG Mobile hala tercih edilebilir bir seçenek olarak kalmaya devam edecek. Birbirinden farklı zamanlarda geçen bu iki oyunun da kendine özel mekanikleri, özellikleri ve mekanları bulunuyor. New State yeni bir oyun olmasına rağmen PUBG Mobile da geliştirilmeye devam eden bir oyun. Bu sebeple iki oyunda da hiçbir şey eskimeyecek, aksine her iki oyun da güncelleme almaya devam edecek.

New State oyuncularına 2051 yılının gelişmiş şehirlerini sunarken PUBG Mobile ise PUBG’nin asıl doğasını oyuncularına erişilebilir kılıyor. Ancak New State’in yeni teknolojilerle geliştirildiği göz önünde bulundurulduğunda optimizasyonunun PUBG Mobile’dan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da PUBG New State’in daha fazla oyuncuya erişebileceğinin bir göstergesi.

New State beraberinde birçok yenilik ve mekanikle geliyor. Tüm bu karmaşıklığı istemeyenler ise hala PUBG Mobile oynamaya devam edebilirler.

Karşılaştırma sonucu

PUBG New State ve PUBG Mobile oyunlarının karşılaştırmasının bir kazananı yok. PUBG Mobile, dünya üzerinde en çok oynanan mobil battle royale oyunu iken, PUBG New State de PUBG’ye ve PUBG dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu sebepten dolayı iki oyun birbirine oldukça fazla şekilde benziyor. Silahlar, Erangel şehri ve çok daha benzerliği bulunan bu iki oyun, oyuncuların aralarında seçim yapmalarını gerektirmiyor. İster battle royale türüne yeni isterseniz de deneyimli bir PUBG oyuncusu olun, New State, battle royale türünün tüm hayranlarına ve yeni bir soluk arayan oyunculara tatmin edici bir çeşitlilik sunuyor. PUBG Mobile ise gönüllerimizin ilk fatihi olarak güncellemelerini almaya ve yenilikler getirmeye devam ediyor.