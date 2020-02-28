PUBG Corp., Sorunlardan Dolayı Oyunculardan Özür Diledi

PUBG Corp., son aylarda oyundaki donanım, gecikme ve hile sorunlarından dolayı oyuncu topluluğundan özür diledi. Geliştirici, sorunları çözmekte zorlandığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

PlayerUnknown’nın Battlegrounds'ın geliştiricisi PUBG Corp., oyunun PC sürümünde son birkaç aydır süregelen performans ve bağlantı sorunlarından dolayı oyunculardan özür diledi. Geliştirici, PUBG'de yaşanan bağlantı problemlerini kasım ayından bu yana yapılan DDos saldırılarına bağladı.

Geliştirici, Steam topluluk sayfasında yaptığı açıklamada, "Son birkaç aydır oynanışı etkileyen bazı sorunları olduğunu biliyoruz ve bu sorunları ele almak için biraz zaman istedik. Sorunların son derece sinir bozucu olduğunu biliyoruz ve uzun zamandır devam ettikleri için üzgünüz." dedi. PUBG Corp. ayrıca, oyunda son zamanlarda görünen düşük kare hızı, çökme ve donma sorunlarının herhangi bir DDoS saldırısıyla ilgili olmadığını kabul etti.

PUBG Corp.: Sorun yaşayanlar donanım özelliklerini bize bildirmeliler

Stüdyo, geliştiricilerin performans kaybının nedenlerini belirlemeye ve çözmeye çalıştıklarını, ancak birçok sorun donanıma özgü olduğu için bunları çözmekte zorlandıklarını söyledi. PUBG Corp, oyunda çökme, kare hızı kaybı veya farklı performans düşüşleri yaşayan oyunculardan donanım özelliklerini belirterek destek ekibi ile iletişim kurmalarını istedi.

PUBG sunucularına saldırılar artıyor

Geliştiriciler, PUBG sunucularının saldırılara giderek daha fazla hedef olduğunu belirtti. Ayrıca geçtiğimiz kasım ayında, saldırıların yoğunluğunun en yüksek seviyeye ulaştığını ve şubat ayında tekrar arttığını ekledi. PUBG Corp. harici altyapı sağlayıcılarında DDos koruma çözümlerini test ettiklerini ve ping sorunlarının bu nedenle de yaşanabileceğini öne sürdü.

Hile konusundan da bahseden stüdyo, "Hilecilerle mücadele en yüksek önceliklerimizden biri. Bu soruna yeni çözümler bulmak için stüdyo içinde birden fazla ekiple çalışıyoruz ve dışarıdan destek alıyoruz." ifadelerini kullandı. Mart ayı başlarında açıklanacak 2020 yol haritasında hile ile mücadele hakkında daha fazla bilgi gelecek. PUBG Corp, henüz çözülemeyen sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ve bu konularla ilgili daha fazla ayrıntı sunacaklarını belirtti.