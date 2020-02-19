PUBG'den Avustralya İçin Yardım Kampanyası

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan PUBG, Avustralya'da çıkan orman yangınları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yeni bir kaplama (skin) sunan geliştirici ekip, bu kaplamanın tüm gelirini Avustralya'daki bir hayır kurumuna bağışlayacak.

2017 yılında piyasaya sürülen ve video oyun sektörünü baştan sona değiştiren PlayerUnknown's Battlegrounds, günümüzün en popüler oyunlarından bir tanesi. Hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığınız bu oyun, 2017 yılından günümüze kadar pek çok önemli değişim geçirdi. Sadece "Erangel" isimli bir haritaya sahip olarak piyasaya sürülen oyun, şu sıralar 5 farklı haritaya sahip ve oyunseverlere, artık daha geniş bir deneyim sunuyor.

Namıdiğer PUBG, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi gerçek parayla satın alınabilen bazı oyun içi ürünler sunuyor. Oyunda, çeşitli giysiler ve silah kaplamaları alabiliyorsunuz. Bu sistemi kar amacı gitmeyen bir kampanya için kullanmak isteyen PUBG bir kampanya başlattı ve kampanya kapsamında satın alacağınız bir silah kaplamasının tüm gelirini Avustralya'ya göndereceğini açıkladı.

Tüm geliri Avustralya'ya gönderilecek olan PUBG skini

Avustralya, eylül ayında tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşamaya başladı. Bölgedeki yüksek sıcaklıktan kaynaklı olarak çıkan orman yangınları, iklimsel koşullar nedeniyle kontrol altına alınamadı ve dev kıta, geçtiğimiz günlere kadar yanmaya devam etti. 1 milyardan fazla hayvan, çıkan orman yangınları nedeniyle hayatını kaybederken adadaki bitki örtüsü, büyük oranda hasar gördü.

PUBG'nin Avustralya için başlattığı yardım kampanyasına bugün itibarıyla PC üzerinden erişilebiliyor. Eğer PUBG deneyimini oyun konsolunuz üzerinden yaşıyorsanız, bu kampanyaya 27 Şubat itibarıyla dahil olabileceksiniz. Geliştirici ekip, PC platformu için 18 Mart, oyun konsolları için de 26 Mart tarihine kadar kampanyayı devam ettirecek.

Kaplama, oyun içerisinde işte böyle görünüyor

Kampanya kapsamına alınan kaplama, PC platformunda 2.99 dolara (Kaplamanın Steam Türkiye için fiyatı 18.16 TL'dir.), oyun konsollarında ise 300 G-Coin karşılığında satışa sunuluyor. PUBG yetkilileri, kampanya sona erdikten sonra bir hayır kurumu belirleyeceklerini ve kampanyadan elde edilecek gelirin tümünün bu hayır kurumuna gönderileceğini ifade ediyor.

PUBG ekibi, kampanya kapsamındaki bu tava kaplamasını satın almak istemeyen oyunseverlerin, Avustralya'daki orman yangınlarıyla ilgili araştırma yapabileceklerini ve herhangi bir hayır kurumuna bağış yapabileceklerini söylüyor. Avustralya'daki orman yangının bıraktığı tahribatın kolay kolay düzelemeyeceğini belirten yetkililer, kampanyaya destek veren herkese şimdiden teşekkürlerini sunuyorlar.