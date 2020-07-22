PUBG Türkiye Yaz Ödülleri Etkinliğinde Sona Gelindi

PUBG Türkiye, düzenlediği etkinliğin sonuna geldi. "PUBG Türkiye Yaz Ödülleri" olarak isimlendirilen bu etkinlik kapsamında geçtiğimiz haftanın birincileri olan PUBG oyuncuları, son kez bir anketle değerlendirilecekler. Twitter üzerinden yapılacak anket, etkinliğin büyük kazananını belirleyecek.

İlk kez 2017 yılında tanışma imkanı yakaladığımız, video oyun sektörünü derinden etkileyen PlayerUnknown's Battlegrounds efsanesi, pek çok oyunseverin hayatının bir parçası oldu. Oyuncuların gösterdiği ilgiden memnun olan geliştirici ekip düzenlediği etkinliklerle bir yandan mevcut oyuncuların ilgisini yüksek tutmaya, diğer yandan da yeni oyuncular kazanmaya çalışıyor.

PUBG Türkiye ekibi, kısa bir süre önce yeni bir etkinlik başlattığını duyurmuştu. "PUBG Türkiye Yaz Ödülleri" olarak isimlendirilen bu etkinlik, oyunculara Logitech'in bazı ürünlerini ve fiziksel PUBG ürünlerini vadediyordu. Şimdiyse bu etkinlikte sona gelindi. PUBG Türkiye, Twitter hesabı üzerinden düzenleyeceği bir anketle PUBG Türkiye Yaz Ödülleri etkinliğinin kazananını belirlemek üzere.

PUBG Türkiye Yaz Ödülleri etkinliği, 3 hafta sürdü. Bu etkinlikte her haftanın kazananlarına bazı ödüller verildi. Bu ödüller; her haftanın birincisine Logitech G432 kulaklık ve PUBG fiziksel ödül seti, ikincisine Logitech G332 kulaklık ve PUBG fiziksel ödül seti, üçüncüsüne ise Logitech G203 fare ve PUBG fiziksel ödül seti olarak karşımıza çıkmıştı. Bu haftaların ödülleri zaten sahiplerini buldu. PUBG Türkiye şimdiyse, sadece haftalık birincilerin dahil olduğu son etabı düzenliyor.

PUBG Türkiye'nin düzenlediği etkinliğe Twitter üzerinden katılınmıştı. Oyuncular, PUBG oynarken yaşadıkları etkileyici anları, PUBG Türkiye'nin belirlediği kategoriler ve konu etiketi ile birlikte video olarak paylaşmışlardı. İşte bu videolardan en çok beğenilenler haftanın birincileri olarak seçildi ve şimdi de bu oyuncular, son kez bir anket üzerinden değerlendirilecek. En çok oyu alan katılımcı, PUBG Yaz Ödülleri etkinliğinin büyük ödüllerine sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Kazanan, hangi ödüllerin sahibi olacak?

PUBG Türkiye'nin düzenlediği etkinliğin sadece bir kazananı olacak. Bu kazanan; Logitech G413 klavye, Logitech G402 fare, Logitech mousepad ve son olarak da özel tasarıma sahip olan PUBG Tava Kupası'na sahip olacak. Diğer PUBG hayranları, PUBG Türkiye'nin Twitter üzerinden düzenleyeceği ankete katılarak kazananı belirlemiş olacaklar.

Eğer sizler de bu etkinlikle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve geçtiğimiz haftaların kazananlarını görmek isterseniz, PUBG Türkiye'nin konuyla ilgili oluşturduğu internet sayfasına burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.