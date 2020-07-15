PUBG Geliştiricisi, Oyunu 20 Yıl Sonra da Devam Ettirecek

PUBG’nin oyun stüdyolarından biri olan PUBG Madison’ın stüdyo direktörü Dave Curd, Eurogamer’a önemli açıklamalarda bulundu. Miramar’ın remaster sürümü üzerinde çalıştıklarını söyleyen Curd, oyunun 20 yıl sonra da oynanmaya devam etmesini istiyor.

Özellikle ilk çıktığı dönemde defalarca kez rekor kıran hayatta kalma oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds, sekizinci sezonunun ardından 70 milyon adet satış başarısına ulaştığını söyledi. Bu vesileyle Eurogamer’a konuşan PUBG Madison stüdyo direktörü, oyunun sevilen haritası Miramar’ın da remaster alacağını söyledi.

Eurogamer’a konuşan PUBG Madison stüdyo direktörü Dave Curd, hedeflerinin oyunun 20 yıl sonra aktif bir şekilde oynanmaya devam etmesi olduğunu söyledi. Bunun için sürekli yeni haritalar çıkaran ve eski haritalara güncelleme yapan şirket, oyunculardan gelen geri dönüşlere göre PUBG’yi de ileriye taşımak istiyor.

PUBG Madison ile Seul’un iş birliği içinde çalıştığı ilk haritanın Miramar olduğunu söyleyen Curd, “Sanhok’ta ne yaptık? İç deneyimlerimiz ve ön yargılarımız var, ancak topluluğu dinliyoruz, e-spor uzmanlarıyla çalışıyoruz ve oyuncuların ilgilerini korumaya dikkat ediyoruz” dedi.

Miramar güncelleniyor

Miramar’ın şu anda güncellendiğini söyleyen direktör, haritada eşya toplamanın daha kolay olmasını ve hedeflerin daha kolay tanımlanmasını istediklerini söyledi. Haritanın özünü korumaya çalıştıklarını, ancak daha eğlenceli ve daha erişilebilir hale getirip düzenlediklerini söyleyen Curd, Sanhok’ta öğrendikleri dersleri gelecekteki harita güncellemelerinde dikkate aldıklarını belirtti.

“PUBG, oyuncuların 20 yıl sonra da katılabileceği, hikayeler anlatmaya devam etmesini istediğim bir oyun.” diyen direktör, taze deneyimler sunmaya devam etmek istediklerini belirtti. Sanhok’u güncellediklerinde ilk misyonlarının eski Sanhok’tan daha iyi bir performans göstermesi olduğunu söyleyen direktör, oyuncuların kötü bir erişim yaşanırsa yeni içeriği reddedeceklerini açıkladı.

Hayatta kalma tarzı oyunlar arasında ilk olmasa da bu türü popüler yapan oyun olan PUBG, aradan geçen zamanda Fortnite, Apex Legends gibi sağlam rakipler edindi. Peki, sizler hala PUBG oynuyor musunuz? Oyunda yaşadığınız sorunlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.