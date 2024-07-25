Bir pudingin kurşun geçirmez özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, şaka değil. Bir pudinge kurşun sıkıldığında çelik yelek özelliği taşıyor!

“Nasıl yani?” diye sorarken bunun imkânsız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak birçok deney ve araştırma, pudingin bu mucizevi özelliğini destekler vaziyette.

İyi de basit bir muhallebinin kurşun geçirmez özelliği biraz abartı değil mi? Bakalım gerçekten de öyle mi?

Muhallebi olarak da bilinen puding, Newtonyen olmayan bir sıvı.

Yani içerisinde nişasta ve su karışımından dolayı normal bir sıvı gibi değildir. Nişasta da su geçirmez, herhangi bir darbeye maruz kaldığı anda karışım molekülleri birbirine bağlanır ve darbe geçene kadar beton gibi olur.

Nişasta da pudingin baş elementi olduğu için herhangi bir darbeye karşı katılaşıyor. Baskı uzaklaştığında ise akışkan hâline geri dönüyor.

Nişasta dolu bir kapta bataklıktaymışçasına debelenip durursunuz.

Bu konuyla ilgili pek çok araştırma ve deney gerçekleştirildi ve sonuç hep aynı çıktı. Nişastanın darbelere karşı, karşı konulamaz bir gücü olduğu yadsınamaz. Özellikle ‘kurşun’ gibi güçlü bir maddeyi bile geçirmemesi, bu konudaki yetkinliğini kanıtlıyor.

Aşağıda bu konuyla ilgili National Geographic’in yaptığı bir deneyi izleyebilirsiniz.

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