Kurşun Geçirmez Camlar Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

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Kurşun geçirmez camlar, sıradan camlara benzese de işlevleri tamamen farklıdır. Peki, bu camların kurşunları durdurma yeteneği nereden geliyor?

Sıradan bir cam, tek bir kurşunla bile paramparça olurken kurşun geçirmez camlar, kalınlıklarına bağlı birden fazla darbeye dayanabilir.

Peki ama nasıl yapılıyorlar ki hiçbir şey durduramıyor?

Farklı üreticiler, kurşun geçirmez camlarda farklı yöntemler kullanırlar.

Kurşun geçirmez cam

Yöntem farklı olsa da temel prensip aynıdır: Polikarbonat malzeme, sıradan cam parçalarının arasına yerleştirilerek lamine edilir. Bu işlem sonucunda normal camdan daha kalın ve dayanıklı malzeme elde edilir.

Polikarbonat; Lexan, Tuffak veya Cyrolon gibi marka isimleriyle bilinen sağlam ve şeffaf bir plastiktir. Kurşun, camın dış katmanına çarptığında enerjisi emilir ve son katmanına ulaşamadan durdurulur.

Peki ya tek yönlüler nasıl çalışıyor?

Kurşun geçirmez cam

Bu tür camlar; kırılgan bir malzemenin, esnek malzeme ile lamine edilmesiyle üretilir.

Örneğin, bir arabanın tek yönlü kurşun geçirmez camla donatıldığını hayal edelim. Arabanın dışından camın üzerine ateş edildiğinde, kurşun önce kırılgan tarafa çarpar.

Kırılgan malzeme, darbe noktasında parçalanır ve enerjinin bir kısmını geniş alana yayarak emer. Esnek malzeme ise kurşunun kalan enerjisini emer ve geçmesini engeller.

Aynı arabanın içinden dışarıya ateş edilen bir kurşun, camdan kolayca geçer. Çünkü kurşunun kuvveti, küçük bir alana yoğunlaşarak malzemenin esnemesine neden olur.

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