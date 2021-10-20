Twitch’te eleştirel yayınları ile tanınan Bahadır ‘Purplebixi’ Telci, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanı’na hakaret’ nedeniyle ifadeye çağırıldığını açıkladı ve bu duruma tepki gösterdi.

Twitter, şu anda pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insanların fikirlerini belirttiği ve belirli konularda tartıştığı bir sosyal medya haline gelmiş durumda. Fakat tabii ki bazı kullanıcılar da yanlış anlaşılıp eleştiri oklarının hedefi haline gelebiliyor.

Twitch’te ve sosyal medyada “Purplebixi” olarak bilinen Bahadır Telci, bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile ifadesi alınmak üzere polis karakoluna çağırıldığını açıkladı. İfadesinin alınma sebebi ise oldukça ilginç.

İşte Purplebixi'nin başına bela olan o tweet;

Telci’nin polis karakoluna ifadeye çağırılma sebebinin 14 Mayıs tarihinde attığı bir tweet yüzünden olduğu belirten yayıncı sosyal medya hesabından bu konuya tepki gösterdi. “Az önce polis tarafından arandım, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ifadeye çağırıyorlar. Aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür Z kuşağı falan” diyerek konuyla ilgili tepkisini ortaya koyan ünlü yayıncı, daha sonra ikinci bir tweet daha atarak ilgili tweetin herhangi bir hakaret içermediğini de belirtti.

“İşin komik tarafı ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Bir, tweette hakaret yok. İki, Cumhurbaşkanı ne alaka abi?” diyerek tweetinin Cumhurbaşkanı’nı hedef almadığını ve hakaret içermediğini söyleyen Telci’ye diğer yayıncılar da destek verdi.

Purplebixi’nin paylaştığı tweet nedeniyle ceza alıp almayacağı ise şu anda bilinmiyor.