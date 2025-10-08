Qualcomm, Arduino'yu Satın Aldı: Arduino, Yapay Zekâ Destekli İlk Kartını Duyurdu!

Mobil işlemci sektörünün bir numarası Qualcomm, açık kaynak proje geliştirme platformu Arduino'yu satın aldı. Satın alma bedeli açıklanmazken Arduino, Qualcomm tabanlı Uno Q isimli yeni kartını duyurdu.

Mobil ürün dünyasının en önemli donanım üreticilerinden Qualcomm'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, yaptığı bir basın açıklaması ile Arduino platformunu satın aldığını duyurdu. Qualcomm, satın alma bedeline ilişkin bir açıklama yapmazken bu satın almanın Arduino ruhunu etkilemeyeceği ifade edildi. Arduino platformu, çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeye devam edecek.

Arduino, özellikle de mühendislikle ilgili olan kişilerin büyük ilgi duydukları bir platform. Açık kaynak kodlu mikrodenetleyiciler ve mikroişlemciler üreten ekip, prototip ürünlerden kendin yap projelere kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte bu köklü platform, artık çalışmalarına Qualcomm bünyesinde devam edecek.

Qualcomm işlemciyle çalışan Arduino Uno Q da duyuruldu!

Qualcomm bünyesine giren Arduino, daha ilk günden bombayı patlattı. Geliştirici ekip, "Uno Q" olarak isimlendirilen yeni mikrodenetleyicisini resmen duyurdu. Qualcomm tarafından üretilen Dragonwing QRB2210 işlemcisiyle çalışan Uno Q, Linux Debian çalıştırabiliyor, USB Type-C portu ile klavye, fare ve ekran bağlantısı yapmanıza izin veriyor. Ayrıca bu mikrodenetleyici, hafif yapay zekâ modellerini çalıştırabilecek şekilde dizayn edildi. 47,60 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek Arduino Uno Q, nispeten küçük projeler için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.

Özellikle de Qualcomm, Arduino'yu satın almaktan dolayı memnun gibi görünüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu anlaşma ile 30 milyondan fazla Arduino kullanıcısının Qualcomm teknolojileriyle daha pratik bir şekilde tanışmış olacağı ifade edildi. Arduino CEO'su Fabio Violante ise Uno Q'nun sahip olduğu yapay zekâ desteğine vurgu yaptı. Bakalım bu anlaşma, mühendislik tutkunlarının hayatlarını nasıl etkileyecek...