Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Qualcomm, Arduino'yu Satın Aldı: Arduino, Yapay Zekâ Destekli İlk Kartını Duyurdu!

Mobil işlemci sektörünün bir numarası Qualcomm, açık kaynak proje geliştirme platformu Arduino'yu satın aldı. Satın alma bedeli açıklanmazken Arduino, Qualcomm tabanlı Uno Q isimli yeni kartını duyurdu.

Qualcomm, Arduino'yu Satın Aldı: Arduino, Yapay Zekâ Destekli İlk Kartını Duyurdu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Mobil ürün dünyasının en önemli donanım üreticilerinden Qualcomm'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, yaptığı bir basın açıklaması ile Arduino platformunu satın aldığını duyurdu. Qualcomm, satın alma bedeline ilişkin bir açıklama yapmazken bu satın almanın Arduino ruhunu etkilemeyeceği ifade edildi. Arduino platformu, çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeye devam edecek.

Arduino, özellikle de mühendislikle ilgili olan kişilerin büyük ilgi duydukları bir platform. Açık kaynak kodlu mikrodenetleyiciler ve mikroişlemciler üreten ekip, prototip ürünlerden kendin yap projelere kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. İşte bu köklü platform, artık çalışmalarına Qualcomm bünyesinde devam edecek.

Qualcomm işlemciyle çalışan Arduino Uno Q da duyuruldu!

Başlıksız-1

Qualcomm bünyesine giren Arduino, daha ilk günden bombayı patlattı. Geliştirici ekip, "Uno Q" olarak isimlendirilen yeni mikrodenetleyicisini resmen duyurdu. Qualcomm tarafından üretilen Dragonwing QRB2210 işlemcisiyle çalışan Uno Q, Linux Debian çalıştırabiliyor, USB Type-C portu ile klavye, fare ve ekran bağlantısı yapmanıza izin veriyor. Ayrıca bu mikrodenetleyici, hafif yapay zekâ modellerini çalıştırabilecek şekilde dizayn edildi. 47,60 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek Arduino Uno Q, nispeten küçük projeler için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.

Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu

Özellikle de Qualcomm, Arduino'yu satın almaktan dolayı memnun gibi görünüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu anlaşma ile 30 milyondan fazla Arduino kullanıcısının Qualcomm teknolojileriyle daha pratik bir şekilde tanışmış olacağı ifade edildi. Arduino CEO'su Fabio Violante ise Uno Q'nun sahip olduğu yapay zekâ desteğine vurgu yaptı. Bakalım bu anlaşma, mühendislik tutkunlarının hayatlarını nasıl etkileyecek...

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim