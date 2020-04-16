Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden Qualcomm, güç verimliliğini üst seviyeye taşıyan yeni yonga setini duyurdu. Yeni ürünün düşük güçle uzun ömürlü IoT uygulamaları için çok önemli performans iyileştirmeleri sunduğu açıklandı.

Qualcomm şirketi, hücresel IoT bağlantısının yaygınlaşmasını sağlamak için çığır açan yeni bir ürün duyurarak lider kablosuz mirasını bir adım daha ileriye taşımayı başardı. Duyurusu yapılan 212 LTE IoT modem, dünyanın en verimli tek modlu NB2 (NB-IoT) yonga seti olarak tanıtıldı. Bu adımla birlikte dünyanın IoT cihazlarla dolu bir geleceğe erişmesinin çok da uzak bir ihtimal olmadığının sinyalleri verilmiş oldu.

Yıllarca dayanması beklenen IoT cihazları için en büyük endişe kaynağının güç verimliliği olduğu biliniyor. MikroAmper seviyesinde akım gerektiren Qualcomm 212 LTE IoT modemin son teknoloji güç tasarruflu yonga seti mimarisi, düşük güç tüketimine olanak tanıyor. Geniş yelpazedeki pilleri ve cihazın daha uzun süre kullanılmasını destekleyen sistemi sayesinde yeni ürünün beklentileri oldukça yükseğe çıkardığı konuşuluyor.

Resmi açıklama gecikmedi:

Lansman hakkında yorum yapan Qualcomm Avrupa Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Vieri Vanghi, açıklamasında “Qualcomm 212 LTE IoT ismini verdiğimiz cihaz, 15 yıl boyunca aktif olması gereken pille çalışan IoT cihazları gibi düşük güç kullanımı içeren yeni ürünle birlikte daha hassas bağlantı gerektiren kullanıcılar için yeni bir çağın başlamasına yardımcı olacak. Ultra düşük güç tüketimi, yapısı ve düşük maliyeti, yeni nesil düşük güçlü IoT cihazlarını geliştiren ürün üreticilerine de büyük fayda sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarda dünya genelinde düşük güçlü alan ağlarının genişlemesinin daha önce mümkün olmayan ve pratik bulunmayan IoT kullanım örneklerine ve uygulamalarına yol açtığının da altı çizildi. Ayrıca öncü bir modem ve yonga setine erişerek kullanıcı deneyiminin kolaylaşmasının amaçlandığı vurgulandı. Qualcomm 212 LTE IoT modemin ticari olarak 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiğini de ekleyelim.