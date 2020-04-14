Qualcomm, MediaTek'in 'Beyaz Liste' İddialarına Yanıt Verdi

MediaTek ile ilgili ileri sürülen hile iddiaları, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Qualcomm, beyaz liste girişiminin endüstride hile olarak kabul edildiğini ve kendilerinin böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmadıklarını belirtti.

Akıllı telefon işlemcileri denildiği zaman akıllara ilk olarak, telefon üreticilerinin kendilerini saymayacak olursak Qualcomm ve MediaTek geliyor. Birkaç gündür MediaTek, ilginç bir hile konusu ile gündemde. İddialara göre şirket, işlemcilerinin performans testlerinde hile yapıyor ve işlemcilerini kağıt üzerinde olduğundan çok daha güçlü gösteriyor. Akıllı telefon tutkunlarının yakından takip ettiği bu konuyla ilgili şimdi, bazı yeni gelişmeler mevcut.

MediaTek, bu iddialar ortaya atılmaya başladığından beri söz konusu suçlamaları reddediyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, geliştirdiği işlemciler için beyaz listeler oluşturduğunu ve bu beyaz listelerin, sektördeki "en büyük rakibi" tarafından da yapıldığını söylüyor. En büyük rakibin Qualcomm olduğunu tahmin etmek güç değil ve şimdi Qualcomm, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Qualcomm'a göre beyaz liste, endüstride hile olarak kabul ediliyor

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre bir performans testi uygulamasını beyaz liste kapsamına almak, endüstri genelinde hile olarak kabul ediliyor. Bunun nedenini de açıklayan şirket, performans testi uygulamalarının beyaz listede kabul edilmesi durumunda, yapılan testlerin günlük kullanıcı deneyimini yansıtmayacağını, dolayısıyla da Qualcomm'un böyle bir işe girişmeyeceğini ifade ediyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalar, MediaTek'i daha da köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor. Çünkü eğer söz konusu iddialar gerçekse tüketicilerin MediaTek'e duydukları güven sarsılabilir. Bu durum da beraberinde, MediaTek için işlerin daha da zorlaşabileceği hatta belki de sektörden silinebileceği anlamına geliyor. Akıllı telefon sektörü, ilerleyen günlerde bu konuyu konuşmaya devam edecek gibi görünüyor.