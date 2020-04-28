Akıllı telefon sektörü için önemli isimlerden bir tanesi olan Qualcomm, yeni hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 3+'ı duyurdu. Uygun fiyata yüksek hızlı şarj vadeden teknoloji, ilk olarak Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G işlemcilerden güç bulan akıllı telefonlarda kullanılacak.

ABD merkezli yarı iletken devi Qualcomm, akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, amiral gemisi ve orta segment telefonlar için geliştirdiği işlemcilerle ön plana çıkarken bu işlemcilerin performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Qualcomm'un tek hizmeti işlemci üretimi değil. Şirket, akıllı telefonlar için hızlı şarj teknolojileri de geliştiriyor ve Qualcomm şimdi, en yeni hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 3+'ı duyurdu.

Qualcomm tarafından duyurulan Quick Charge 3+ teknolojisi, yüksek hızlı şarjı uygun fiyatlı bir şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. Sadece 15 dakikada yüzde 50'ye varan şarj imkanı sunan teknoloji, önceki nesillere oranlar yüzde 35 daha verimli bir şekilde çalışıyor ve 20 mV'ye kadar ayarlanabilir voltaj değerlerini destekliyor. Bu destek, USB Type-A ve USB Type-C'ye kadar olan farklı şarj soketleriyle bu teknolojinin kullanılabilir olmasını sağlıyor.

Quick Charge 3+, ilk olarak Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G'li telefonalarda kullanılacak

Qualcomm'un en yeni kablosuz şarj teknolojisi Quick Charge 3+ hem kablosuz hem de kablolu şarj desteğine sahip. Cihazların yazılımlarıyla özelleştirilebilir bir yapısı bulunan teknoloji, farklı sistem gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayan bir mimari yapıya sahip. Ayrıca bu hızlı şarj teknolojisi; aşırı gerilim koruması çipi ve direnç gibi diğer bileşenlere duyulan ihtiyacı da azaltıyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Quick Charge 3+, ilk etapta Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan akıllı telefonlarda bulunacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Snapdragon serisindeki diğer akıllı telefon modellerinde görmeye başlayacağız. Böylelikle daha çok kullanıcı, akıllı telefonlarında hızlı şarj teknolojisi deneyimini yaşama imkanı bulacak.