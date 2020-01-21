Qualcomm, Üç Yeni Snapdragon İşlemcisini Duyurdu

Qualcomm, düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte yeni işlemcileri Snapdragon 720G, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460'ı duyurdu. Farklı segment telefonları hedefleyen işlemciler, teknik özellikleri ve modern teknolojileri ile göz dolduruyor.

Mobil işlemci sektörünün en önemli isimlerinden Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikle adeta şov yaptı. Şirket, etkinlik kapsamında giriş, orta ve üst segmentte yeni işlemcilerini tanıttı. Qualcomm'un tanıttığı işlemciler, ilerleyen dönemlerde adından sık sık söz ettirecekmiş gibi görünüyor çünkü şirket, yeni işlemcilerinde günümüzün dikkat çeken tüm teknolojilerini kullanıyor.

Qualcomm'un duyurduğu işlemciler; Snapdragon 720G, 662 ve 460 olarak isimlendirilen üç farklı modelden oluşuyor. Hepsi de 4G bağlantı desteğine sahip olan mobil işlemciler, günümüz teknolojilerinin hepsini içeriyor ve akıllı telefon kullanıcılarına, mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Ancak tüketiciler, Qualcomm'un yeni işlemcileriyle tanışmak için bir süre daha beklemek durumundalar.

Qualcomm'un Snapdragon 720G modeli, daha çok mobil oyunseverler için geliştirilmiş bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemciyle birlikte oyunlar, alışılmışın üstünde bir performans sunacaklar. "Snapdragon Elite Gaming" teknolojisine sahip olan işlemci; 10 bit renk derinliğine sahip True HDR ve uyarlanabilir ses teknolojisi olan "aptX"le geliyor. Ayrıca bu işlemci, oyunlar için geliştirilen anti hile uzantılarını da rahatlıkla destekleyebiliyor.

Snapdragon 720G, Wi-Fi hızını ve çekim aralığını da neredeyse iki katına çıkaran "FastConnect 6200" teknolojisini de içeriyor. Böylelikle kullanıcılar, önemli Wi-Fi 6 özelliklerini kullanma imkanı yakalamış olacaklar. Üstelik bu işlemci için uygulanan işlemler, bu yüksek Wi-Fi gücünün daha verimli olmasını da sağlamış durumda. Yapılan açıklamalara göre Snapdragon 720G, benzerlerine oranla yüzde 67'ye kadar güç verimliliği sağlıyor.

Snapdragon 720G teknik özellikleri

2 adet Cortex A76 tabanlı Kryo 465 Performance (2.3 GHz) + 6 adet Cortex A55 tabanlı Kryo 465 Efficiency

8 GB RAM desteği

Qualcomm Adreno 618 GPU

5. nesil Qualcomm AI Engine

90 ve 120 Hz'de FHD+ çözünürlük desteği

32 MP'ye kadar tek veya 16 MP'ye kadar çift kamera, 30 fps 4K video çekimi

Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem

Qualcomm Quick Charge 4 teknolojisi

Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 ise 3. nesil Qualcomm AI Engine teknolojisini içerisinde barındırıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre her iki işlemci de performans, kamera deneyimi ve bağlantı konusunda önemli iyileştirmeler vadediyor. Üstelik Snapdragon 460'ın şirketin 400 serisindeki işlemcileri arasında en yüksek performansı sunacağı da belirtiliyor.

Snapdragon 662 teknik özellikleri

4 adet Cortex A73 tabanlı Kryo 260 Performance (2.0 GHz) + 4 adet Cortex A53 tabanlı Kryo 260 Efficiency

8 GB RAM desteği

Qualcomm Adreno 610 GPU

25 MP tek, 16 MP çift kamera desteği

90 Hz'de FHD+ desteği

Qualcomm Snapdragon LTE modem

Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği

Snapdragon 460 teknik özellikleri

8 çekirdekli Kryo 240 (1.8 GHz)

8 GB RAM desteği

Qualcomm Adreno 610 GPU

25 MP tek kamera veya 16 MP çift kamera

90 Hz FHD+ desteği

Qualcomm Snapdragon X11 LTE modem

Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği

8 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 720G, 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. 11 nm mimari yapıya sahip olan Snapdragon 662 ve 460 ise 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, Qualcomm'un 720G işlemcisiyle önümüzdeki 6 ay içerisinde tanışma imkanı yakalayabilecekken Snapdragon 662 ve 460 içinse bir yıl kadar beklenmesi gerekiyor.