Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'yi tanıttı. 2023 model amiral gemisi telefonlara güç verecek işlemci, özellikle de yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor.

Dünyanın en popüler mobil işlemci üreticileri arasında yer alan Qualcomm, gerçekleştirdiği bir etkinlikte "Snapdragon 8 Gen 2" isimli yeni işlemcisini duyurdu. Bu işlemci, tahmin edebileceğiniz üzere 2023 model amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacak. Peki yeni işlemci neler sunuyor? Snapdragon 8 Gen 2 ile akıllı telefonlar hangi yeni özellikleri sunabilecek?

Yapay zeka, son dönemlerde hemen her alanda kendisini göstermeye başladı. Qualcomm tarafından yapılan açıklamalar, yeni işlemcinin yapay zekayı her alanda aktif olarak kullanacağını gözler önüne seriyor. Zira Snapdragon 8 Gen 2, kamera teknolojilerinden tutun da oyunlara kadar her kategoride yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanacak. Gelin önce teknik detaylara girmeden özelliklere, sonra da teknik verilere bakalım.

Işın izleme özelliği, amiral gemisi telefonlarda standart olacak!

Qualcomm'un yeni işlemcisinin sahip olduğu özelliklerden bir tanesi, Snapdragon Elite Gaming. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde oyun oynarken ışın izleme teknolojisiyle karşılaşacaklar. Ayrıca Unreal Engine 5 oyun motoru da bu işlemci ile ilk kez akıllı telefonlarla entegre edilmiş olacak. Böylelikle oyuncular, fotogerçekçi görüntülere sahip oyun karakterlerini telefonlarında da deneyimleyebilecekler. Üstelik tüm bunlar yaşanırken, verimlilik de artacak. Qualcomm, işlemcideki entegre GPU'nun yüzde 25'e kadar iyi performans sunduğunu, CPU'nun ise yüzde 40 civarında verimli olduğunu belirtiyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin oyunlarda grafikleri ne denli iyileştireceğini aşağıdaki videoda görebilirsiniz

İşlemciye entegre edilen Snapdragon Sound sistemi ise oyunlardaki gecikme süresini minimalize etmiş durumda. Qualcomm'a göre 48ms gecikme süresi ile oyuncular, bugüne kadarki en iyi deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile 48kHz kayıpsız ve uzamsal ses desteği verilecek. İşlemcinin kullanıldığı telefonlar, gürültü engelleme özelliğinde kafa izleme yapacaklar ve gürültüyü yön bazında da yönetebilecekler.

İşlemcideki Snapdragon Sight isimli özellik ise tüm kullanıcıları resmen profesyonel fotoğrafçıya dönüştürecek. Zira kullanılan yapay zeka ise bir kişinin saçlarından kıyafetine kadar her detay, yapay zeka ile otomatik ve gerçek zamanlı olarak iyileştirilecek. Ayrıca her detay için ayrı ayrı optimizasyon yapılacak. 200 MP kamera desteği sunan Snapdragon 8 Gen 2, her anlamda profesyonel çekimlere imkan tanıyacak.

Qualcomm'un 2023 model amiral gemisi telefonlara güç verecek işlemcisi, şirketin bugüne kadarki en güçlü yapay zeka motoru (4,35 kata kadar daha hızlı) ile desteklenecek. Snapdragon Smart isimli entegre sistem, INT4 isimli bir teknolojiyi destekliyor. İlk kez tercih edilen bu sistem, anlık yapay zeka kullanım verimini yüzde 60 artıracak. Şirkete göre geliştiriciler, Qualcomm AI Stack ile yeni nesil yapay zeka uygulamaları geliştirebilecekler.

Snapdragon 8 Gen 2, dünyanın en gelişmiş 5G işlemcisi olarak tanıtıldı. Şirket, Snapdragon X70 5G modem ile bugüne kadarki en iyi 5G hızına ulaşıldığını ifade ediyor. Qualcomm FastConnect 7800 isimli bağlantı sistemi, Wi-Fi 7 ve çift Bluetooth bağlantı desteği sunuyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi'den Motorola'ya kadar hemen her akıllı telefon üreticisi tarafından aktif olarak kullanılabilecek. Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Qualcomm, Samsung'un adını ısrarla kullanmadı. Oysa ki Samsung'un 2023 model amiral gemisi telefonu Galaxy S23'ün bu işlemciyle geleceği iddia edilmişti. Qualcomm'un paylaştığı tabloda Samsung ismine yer verilmemiş olması, kafaları karıştırmış durumda.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 teknik özellikleri