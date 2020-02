Qualcomm, 2020'nin Üçüncü Çeyreğinde Yeni İşlemci Çıkaracak

ABD’li teknoloji şirketi Qualcomm’un bu senenin üçüncü çeyreğinde yeni bir amiral gemisi işlemci çıkaracağı iddia edildi. İddiaya göre şirketin çıkaracağı yeni işlemcinin adı ise Snapdragon 865 Plus olacak.

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanan ilk akıllı telefonlar duyurulmaya başlandı ve gelecekte bu işlemciyi kullanan çok daha fazla akıllı telefon piyasaya sürülecek. Ancak bu haberimizin konusu bu işlemcileri kullanan telefonlar değil, şirketin çıkaracağı yeni işlemci olacak.

Digital chat station isimli bir Weibo kullanıcısı, Qualcomm’un Snapdragon 865’in gelişmiş bir sürümünü bu senenin üçüncü çeyreğinde duyuracağını iddia etti. Yeni işlemcinin ismi ise Snapdragon 865 Plus olacak.

Snapdragon 865 Plus

Digital chat station, ayrıca yaptığı paylaşımda Snapdragon 865 Plus’ın prototiplerinin iki ay içerisinde hazır hale geleceğini söyledi. Geçtiğimiz sene de iki amiral gemisi işlemci duyuran şirket, yine benzer bir isimlendirme stratejisine gitmiş ve yongalarına Snapdragon 855 ve Snapdragon 855 Plus isimlerini vermişti.

2016 yılında da iki amiral gemisi işlemci çıkaran şirket, o zaman yongaların isimlendirmelerini Snapdragon 820 ve Snapdragon 821 şeklinde belirlemişti. Qualcomm’un elinden çıkan Snapdragon 835 ve Snapdragon 845 işlemcilerinin ise plus sürümleri bulunmuyordu.

İki yonga çeşidi arasında ise çok büyük farklar bulunmuyor. Ancak plus varyantlarında, plus olmayan sürümlere göre CPU ve GPU saat hızı daha yüksek oluyor. Yeni çıkacak olan Snapdragon 865 Plus işlemcide de benzer bir politika güdülmesi bekleniyor. Yeni işlemcinin ne gibi özelliklere sahip olacağını ise çıkış tarihi yaklaştıkça daha detaylı bir şekilde öğrenmemiz muhtemel.