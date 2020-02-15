Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Find X2 ismindeki akıllı telefonunu tanıtmak için artık gün sayıyor. Hakkındaki söylentilerle bekleyenleri heyecanlandıran Oppo Find X2, Snapdragon 865 işlemcisi ve 12 GB RAM'iyle GeekBench'te listelendi.

Geçtiğimiz günlerde Find X2 ismindeki yeni modeli için bir lansman tarihi duyuran Oppo, bilindiği gibi MWC 2020'nin iptal edilmesiyle bu lansmanı ertelemek zorunda kalmıştı. Firmadan yapılan açıklamada cihazın lansmanının mart ayında düzenleneceği belirtilmiş ve daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı ifade edilmişti.

Şimdiyse Oppo'nun bu cihazı, cihazların teste tabi tutulduğu GeekBench'te listelendi. Daha önce hakkındaki söylentilerle beklentileri yükselten Oppo Find X2, görünüşe göre Snapdragon 865 yonga setiyle gelecek. Cihazın RAM miktarıysa 12 GB olacak. Gelin test sonuçlarına daha yakından bakalım.

Oppo Find X2, çoklu çekirdekte 3.308 puan aldı:

GeekBench listelemesinde CPH2025 model numarasıyla karşımıza çıkan Oppo Find X2, 1,80 GHz hızında çalışan bir Qualcomm yonga setiyle gelecek. Bu bilgi de Snapdragon 865'e işaret ediyor. Android 10 işletim sistemine sahip olacak akıllı telefon; tek çekirdekte 913 puan, çoklu çekirdekteyse 3.308 puan almış durumda.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen MWC 2020'nin kurbanlarından biri olan Oppo Find X2 GeekBench'te listelendiğine göre cihazı yakın zamanda görmemiz muhtemel. Cihaz hakkında daha önce ortaya atılan söylentilere bakacak olursak; Oppo Find X2, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olmanın yanı sıra 60 W Super VOOC hızlı şarj desteği sunacak.

Cihazın ekranında 1.200 nit parlaklığa kadar 240 Hz ekran yenileme hızının bulunacağı da iddialar arasında. Konuşulanlara bakıldığında tam bir teknoloji harikası olacağı düşünülen Oppo Find X2'nin hangi fiyatlarla karşımıza çıkacağı merak konusu ancak bunu öğrenmek için mart ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.