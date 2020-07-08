Qualcomm, Yeni İşlemcisi Snapdragon 865+'ı Duyurdu

Qualcomm, amiral gemisi telefonlarda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 865+'ı duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 865'e göre çok daha yüksek bir performans sunacak bu işlemciler, ayrıca bugüne kadar görülmüş en iyi Wi-Fi deneyimini sunacak.

Akıllı telefon donanımları denince akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesi hiç şüphesiz Qualcomm. Piyasaya sürdüğü işlemcilerle özellikle de amiral gemisi akıllı telefonların gözdesi haline gelen şirket, şimdi düzenlediği bir etkinlikte yeni işlemcisi Snapdragon 865+'ı duyurdu. 5G bağlantı desteğine sahip olan işlemci, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek olan amiral gemisi telefonların vazgeçilmezi haline gelecek.

Bir süredir piyasadaki amiral gemisi telefonlara güç veren Snapdragon 865, zaten fazlasıyla güçlü bir işlemci. Snapdragon 865+ ise bu yüksek gücü biraz daha ileri bir noktaya taşıyor. Qualcomm'un açıklamalarına göre Snapdragon 865+, Snapdragon 865'e kıyasla hem CPU hem de GPU konusunda yüzde 10 daha iyi performans vadediyor.

Bugüne kadar hiç görülmemiş bir Wi-Fi performansı

Snapdragon 865+, 3.1 GHz'ye kadar hızlanabiliyor. İşlemciyle entegreli olan Adreno 650 GPU ise önceki nesillere göre yüzde 10 daha iyi performans sunuyor. Ayrıca bu işlemcide Qualcomm FastConnect 6900 uyumluluğu bulunuyor ve bu uyumluluk, akıllı telefonların Wi-Fi hızlarını 3.6 Gbps'ye kadar ulaştırıyor. Bu da bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan tüm işlemcilerden çok daha yüksek bir Wi-Fi performansının Snapdragon 865+'ta olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca gelişmiş ses özellikleri de bu teknolojiyle birlikte geliyor.

Snapdragon 865+'ın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de Snapdragon Elite Gaming teknolojisinin tüm özelliklerine sahip olması. Bu durum, mobil oyunseverler için benzersiz bir deneyimin sunulacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu işlemciyle mobil cihazlara ilk kez güncellenebilir GPU'lar ve gerçek 10 bit HDR kalitesi geliyor. Snapdragon 865+'ta Bluetooth 5.2 ve bununla birlikte aptX Suite ile LE Audio desteği de başarılı bir şekilde sunuluyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisiyle birlikte telefonların kamera donanımlarına da yeni bir soluk kazandırılacak. Çünkü bu işlemci 960 fps'de ağır çekim videolara imkan tanıyor ve Dolby Vision desteği sunuyor. Ayrıca Qualcomm'un Sensing Hub teknolojisi de yeni işlemcilerdeki yerini alıyor ve Snapdragon 865+ yapay zeka destekli sesli asistanlarla birlikte muhteşem bir uyum içerisinde çalışıyor.

Yeni işlemcileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Qualcomm Genel Başkan Yardımcısı Alex Katouzian, 8 serisi işlemcileri geliştirmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için ellerinden geleni artlarına koymadıklarını açıkladı. Snapdragon 865+'ın benzersiz bir deneyim sunacağını söyleyen Katouzian, yeni amiral gemisi telefonlarda kullanılacak bu işlemcinin çok daha iyi bir performans sunacağını vurguladı. Snapdragon 865+'la çalışan amiral gemisi telefonların, üçüncü çeyrek itibarıyla duyurulması bekleniyor.