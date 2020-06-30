Qualcomm, Akıllı Saatler İçin Snapdragon Wear 4100'ü Duyurdu

Qualcomm, Wear OS için geliştirdiği yeni yongası Snapdragon Wear 4100 ve Snapdragon Wear 4100+’ın duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni yongayla birlikte önemli performans geliştirmeleri de geliyor.

Akıllı telefonlar için ürettiği yongalarla bilinen Qualcomm, Wear OS için ürettiği yeni yongasını duyurdu. Şirket tarafından geliştirilen Snapdragon Wear 4100 ve 4100+ bundan sonra akıllı saatleri güçlendirmeye başlayacak.

9to5Google’da yer alan habere göre 2018 yılında çıkan Snapdragon Wear 3100, aslında 2100 modeliyle neredeyse aynı yongaydı. 3100 modelinde 2100 modelindekiyle aynı CPU kullanılırken güç bakımından verimli her zaman açık ekran özelliğini mümkün kılan farklı bileşene sahipti.

Snapdragon Wear 4100

Bugün duyurulan Snapdragon Wear 4100 modelinde ise büyük değişiklikler bulunuyor. Mimari boyu 28 nm’den 12 nm’ye küçültüldü ki Qualcomm, bu sayede yeni işlemcinin önemli ölçüde daha hızlı olmasının yanında %25 daha fazla batarya ömrü ve daha hızlı LPDDR3 bellek sunduğunu söyledi.

Yongada 1,7 GHz’lik dört çekirdekli A53 işlemci bulunuyor ve bu da %85 daha hızlı bir performans sağlıyor. Adreno 504 GPU ise 2,5 kat daha hızlı. Ayrıca 16 MP’e kadar kamera desteği bulunurken düşük güçlü 4G LTE modem de yer alıyor.

Snapdragon Wear 4100+’ta ise daha fazla görevi halledebilecek güncellenmiş QCC1110 ortak işlemci bulunuyor. Uyku takibi ve kalp atış hızı takibi gibi güç boşaltan özellikler de ana CPU’da değil bunda yer alıyor. 'Watch mode'; 64 bine kadar rengi, batarya göstergelerini, alarmları, hatırlatıcıları ve dokunmaları destekliyor. Şirket, uyandırmak için eğ özelliğinin daha hızlı tepki süresine sahip olduğunu da ifade ediyor.

Snapdragon Wear 4100, Wear OS’un yanı sıra Android Open Source Platform’u (AOSP) da destekliyor. Bu yongaya sahip akıllı saatler de oldukça yakın bir süre içerisinde kullanıcılara sunulacak. Çin merkezli Mobvoi, yeni nesil TicWatch Pro’nun yeni yongayla birlikte bu sene içerisinde çıkacağını söyledi. Çocuklar için akıllı satan üreten imoo ise önümüzdeki ay yeni bir cihaz çıkarmayı planladıklarını açıkladı.