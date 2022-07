Brian May, James Webb Uzay Teleskobuna Şarkı Yaptı

Queen’in gitaristi Brian May’in astrofizik alanında doktorası olduğunu biliyor muydunuz? Artık bu bilgiyi de öğrendiğinize göre kendisinin James Webb uzay teleskobu adına bir şarkı yaptığına da şaşırmamalısınız.

Bir rock müzik efsanesi olan Queen’in bir o kadar efsane olan gitaristi Brian May, dünyanın geri kalanı kadar James Webb teleskobuyla ilgiliymiş. Aslında bu normal zira kendisinin astrofizik alanında doktorası bulunuyor.

Hâlâ Adam Lambert ile aktif sahne alan Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobunun ilk renkli fotoğraflarının şerefine besteci Graham Gouldman ile bir şarkı yaptı. Gelin şarkının detaylarına hep beraber göz atalım.

"Gökyüzü, öğrenebileceklerimizin sınırıdır"

May ve Gouldman'ın Floating In Heaven şarkısının piyasaya sürülmesi, James Webb uzay teleskobunun dünyaya gönderdiği ilk renkli fotoğrafların yayınlanması ile aynı zamana denk geldi. Astrofizik alanında doktorası olan Brian May, “Bir keşif dünyasında, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir yere gitmekten daha heyecan verici bir şey yoktur” diyor.

Müzik videosunda Brian May'in gitarını 'uzayda' çalarken, Gouldman'ın uzayda süzülüp şarkı söylediği bir anı görebiliyoruz. Aslına bakarsanız Queen’in gitaristinin bu yeni şarkısı, Queen’in uzayla alakalı olan ilk şarkısı değil.

'39 adlı uzayla ilgili başka bir şarkı, Queen'in 1975’te çıkan A Night At The Opera albümünde yer alıyordu ve bir yüzyılı geride bırakan bir yıllık seyahatleri sırasında evlerine dönmek için yola çıkan bir grup uzay kaşifinin hikayesini anlatıyordu. Siz yeni şarkıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.