Tüm dünyanın gündemi olan James Webb uzay teleskobu, uzaklarda bir gezegenin atmosferindeki sis bulutunun detaylı bir analizini dünyaya gönderdi. Başka bir deyişle James Webb, uzak bir gezegende su keşfetti!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde uzaya fırlatılan aşırı donanımlı uzay teleskobu James Webb, dün itibariyle çektiği fotoğrafları göndermeye hazır konuma gelmişti, biz de James Webb’in hedeflerini sizler için sıralamıştık. Bugün ise James Webb uzay teleskobu ile çekilen ilk renkli uzay fotoğrafları paylaşıldı!

NASA’nın kontrolünde olduğu James Webb uzay teleskobundan bugün gelen veriler arasında sadece renkli fotoğraflar yoktu. James Webb, uzak bir gezegenin sisli atmosferinin detaylı bir fotoğrafını çekti. Gelin detaylara beraber göz atalım.

James Webb, Uzak bir gezegende ‘su’ keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş benzeri uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen sıcak, kabarık gaz devi olan WASP-96 isimli bir gezegeni çevreleyen atmosferde, bulutların ve pusların kanıtlarıyla birlikte var olan suyun belirgin bir fotoğrafını yakaladı. Yani gezegende su molekülleri bulundu.

Kesin ışık renklerinin parlaklığındaki küçük düşüşlere dayanan belirli gaz moleküllerinin varlığını ortaya çıkaran gözlem, bugüne kadar keşfedilenlerin arasında türünün en ayrıntılı örneği ve Webb'in yüzlerce ışıkyılı uzaklıktaki atmosferleri analiz etme konusundaki benzeri görülmemiş yeteneğini gösteriyor.

Hubble Uzay Teleskobu, son yirmi yılda çok sayıda ötegezegen atmosferini analiz etmiş ve 2013'te ilk net su tespitini yakalamış olsa da Webb'in hızlı gelen ve daha ayrıntılı olan gözlemi, Dünya'nın ötesinde potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri keşfetme arayışında ileriye doğru dev bir sıçrama demek.