Quentin Tarantino, 21. Yüzyılın En İyi 20 Filmini Açıkladı (İzlemeyen Çok Şey Kaçırır)

Efsane yönetmen Quentin Tarantino, kendi fikrine göre 21. yüzyılda çıkmış en iyi filmleri açıkladı. İşte Tarantino'ya göre son 25 yılın en iyi filmleri

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Pulp Fiction’dan Inglourious Basterds’a kadar birçok ikonik filmin arkasındaki isim olan Quentin Tarantino, kuşkusuz yaşayan en büyük yönetmenlerden biri konumunda. Şimdi ise Tarantino’dan sinemaseverlerin ilgisini çekebilecek bir açıklama geldi.

ABD’li sinemacı, kendi fikrine göre** 21. Yüzyılın en iyi filmleri** açıkladı. Tarantino’nun son 25 yılda çıkan filmlerden oluşturduğu listedeki bazı yapımlar şaşırtmazken bazıları gerçekten sürpriz olarak karşımıza çıkıyor. Gelin Tarantino’ya göre bu yüzyılda şimdiye kadar çıkan en iyi filmlere bakalım.

Tarantino’ya göre 21. yüzyılın en iyi filmleri

  1. Black Hawk Down (2001) - Ridley Scott
  2. Toy Story 3 (2010) - Lee Unkrich
  3. Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola
  4. Dunkirk (2017) - Christopher Nolan
  5. There Will Be Blood (2007) - Paul Thomas Anderson
  6. Zodiac (2007) - David Fincher
  7. Unstoppable (2010) - Tony Scott
  8. Mad Max: Fury Road (2015) - George Miller
  9. Shaun of the Dead (2004) - Edgar Wright
  10. Midnight in Paris (2011) - Woody Allen
  11. Battle Royale (2000) - Kinji Fukasaku
  12. Big Bad Wolves (2013) - Aharon Keshales, Navot Papushado
  13. Jackass: The Movie (2002) - Jeff Tremaine
  14. School of Rock (2003) - Richard Linklater
  15. The Passion of the Christ (2004) - Mel Gibson
  16. The Devil’s Rejects (2005) - Rob Zombie
  17. Chocolate (2008) - Prachya Pinkaew
  18. Moneyball (2011) - Bennett Miller
  19. Cabin Fever (2002) - Eli Roth
  20. West Side Story (2021) - Steven Spielberg

Listeye baktığımızda Tarantino'nun ilk sıraya 2001'de çıkış yapan Ridley Scott imzalı savaş filmi Black Hawk Down'ın yer aldığını görüyoruz. Türkiye'de Kara Şahin Düştü ismiyle de bilinen bu film, 1993 yılında ABD askerlerinin rutin bir operasyon için helikopterle Somali'ye inmesi ve beklenmedik bir saldırıyla karşılaşmalarını konu ediniyor.

İkinci sırada ise en sevilen animasyon serilerinden olan Oyuncak Hikâyesinin üçüncü filmini görüyoruz. 3'üncü sıraya ise Sofia Coppola'nın Oscar ödülü kazanmış, Scarlett Johannson ve Bill Murray başrollü Lost in Translation (Bir Konuşabilse) filmi yer alıyor. Bu listenin Tarantino'nun kişisel listesi olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden yer alan filmlere katılmayanların sayısı da bir hayli fazla. Peki size göre son 25 yılda çıkan en iyi filmler neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

