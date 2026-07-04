R10.net'e Erişim Engeli Getirildi: R10.net'ten Açıklama Geldi!

Türkiye'nin en popüler forumlarından R10.net'e geçtiğimiz gece erişim engeli getirildi.

Türkiye'nin hem en köklü hem de günümüzde bile en popüler forumlarından biri olan R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime kapatıldı.

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Mahkeme kararıyla geçtiğimiz gece erişim engeli getirilen R10.net'e yönelik bu kararın neden getirildiği şu anda açıklanmış değil.

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R10.net'ten açıklama geldi

*Değerli R10.net Üyeleri,

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) sorgulama ekranında yer alan bilgilere göre; r10.net alan adımız hakkında, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 02.07.2026 tarihli ve 2026/3780 D. İş sayılı kararı doğrultusunda erişim engeli uygulandığı görülmektedir.

Söz konusu kararın gerekçesi henüz tarafımıza resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Geçmişte de benzer örneklerini yaşadığımız üzere, mevcut durumun bir bilgi eksikliği veya süreçsel hata sonucunda ilgili konu url/link engellenmesi gerekirken sitenin tamamen engellenmesinin sehven uygulanmış olabileceğini değerlendiriyoruz.

Kararın içeriğini ve yasal dayanağını netleştirmek adına gerekli resmi başvurularımızı hızlıca tamamlamış bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Kararın gerekçesi tarafımıza ulaşır ulaşmaz, yasal haklarımızı korumak adına gerekli hukuki itiraz ve başvuru süreçlerini vakit kaybetmeden başlatacağız.

Bildiğiniz üzere R10.net, 5651 sayılı Kanun kapsamında “yer sağlayıcı” sıfatıyla ve yasalara uyumlu şekilde faaliyet göstermektedir. Bu hukuki statümüz ve geçmiş tecrübelerimiz dikkate alındığında, mevcut erişim engelinin yasal girişimlerimiz neticesinde en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz.

Süreci tamamen şeffaf bir şekilde yönetiyor; resmi makamlardan tarafımıza iletilen her yeni gelişmeyi gecikmeksizin sizlerle paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz.

Göstermiş olduğunuz anlayış, sağduyu ve destek için teşekkür ederiz.

R10.net Yönetimi