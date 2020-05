Tamamen Ücretsiz CSharp Dersleri (C# Dersleri) - 2020

Dünyanın en çok kullanılan beş programlama dilinden biri olan ve Microsoft tarafından geliştirilen CSharp (C#), gün geçtikçe popülerliğini artırıyor. Biz de sizlere kolaylık sağlaması adına tamamen ücretsiz CSharp derslerinin bir listesini hazırladık.

Türkiye’de programlamaya yeni başlayanların büyük çoğunlukla tercih ettikleri ilk dil CSharp oluyor. Microsoft’un desteği ve pazarlaması sayesinde Türkiye’de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan bu dil, Unity oyun motorunun da programlama dili olması sebebiyle son zamanlarda popülerliğini oldukça artırdı. Bu yüzden ücretsiz ders veya ücretsiz kurs hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi.

Biz de bu yüzden, siz yorulmayın diye, dile yeni başlayanların kolayca yararlanabileceği birbirinden güzel ücretsiz CSharp derslerinin bir listesini hazırladık. Üstelik bu ücretsiz kursları takip etmek için öncesinde hiçbir programlama dili bilgisine sahip olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz C# derslerine gereken özeni göstermek.

Tamamen ücretsiz CSharp dersleri:

Şadi Evren Şeker, C# Eğitim Videoları, 18 ders

Murat Yücedağ, C# Dersleri, 100 ders

Engin Demiroğ, C# Dersleri, 47 ders ve 5 saatlik C# programlama kampı

Kayahan Eğer, C# Dersleri, 28 ders

Erkan Öztürk, C# Dersleri, 26 ders

Kaan Academy, C# Programlama Dili ile Temel Programlama Eğitimi, 64 ders

Numan Kaan Karataş, C# Dersleri: Adım Adım Sıfırdan İleriye, 20 ders

Ömer Faruk Sarıkaya, C# Öğrenin, 24 ders

Şadi Evren Şeker, C# Eğitim Videoları

Listenin en başında hem yazılımcı hem de akademisyen olan Şadi Evren Şeker’in hazırladığı ücretsiz CSharp dersleri geliyor. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok farklı pozisyonda mesleğini icra eden Şadi Evren, hâlâ büyük veri, veri bilimi ve yapay zeka gibi konular üzerine çalışıyor.

Akademisyenliğin verdiği pedagojik formasyondan dolayı derslerini oldukça akıcı bir şekilde sürdüren Şadi Evren, bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü Bilgisayar Kavramları hesabından, sektördeki en yaygın dillerden biri olan CSharp üzerine birbirinden değerli tam 18 ders hazırladı. Yazılımı işinin erbabı bir akademisyenden dinlemek isteyenler için bu ücretsiz kurs bir hazine değerinde. Kursa buradan ulaşabilirsiniz.

Murat Yücedağ, C# Dersleri

Udemy’de ücretli dersleri de bulunan Murat Yücedağ, yazılıma yeni başlayan ama işe nereden başlayacağını bilmeyenler için tam 100 derslik ücretsiz CSharp kursu hazırladı. CSharp programlama mantığını modüler bir müfredat aracılığıyla projeler geliştirerek öğretmeyi amaçlayan Murat Yücedağ, sektördeki bir C# programcısının bilmesi gereken her şeyi öğrencilerine büyük bir ustalıkla anlatıyor.

CSharp dilini gerçek problemler üzerinden öğrenmek veya söz konusu dile dair bilgilerini güncellemek isteyenler için bu ücretsiz kurs oldukça ideal. Ücretsiz kursa buradan ulaşabilirsiniz.

Engin Demiroğ, C# Dersleri

Yazılım geliştirme danışmanlığının yanında eğitmenlik de yapan Engin Demiroğ’ın da tıpkı Murat Yücedağ gibi Youtube üzerinde ücretsiz CSharp eğitimleri bulunuyor. Dile yeni başlayanların büyük bir kolaylıkla takip edebileceği derslerin sonunda öğrencileri bir de büyük bir sürpriz bekliyor: 5 saatlik online CSharp programlama kampı.

Programlama kamplarının bir yazılım dilini öğrenmek için ne kadar mühim olduğunu bilenler için bu ücretsiz kurs bulunmaz bir nimet. Kursa buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği, C# Dersleri

Youtube’da yer alan Bilgisayar Mühendisliği kanalı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz bir öğrenim imkanı sağlamayı amaçlıyor. Kâr amacı gütmeyen bu sayfa, birbirinden değerli hocalarıyla birbirinden farklı programlama dilleri hakkında eğitimler veriyor. Ücretsiz CSharp dersleri de bu eğitimlerin başında geliyor.

Tam 27 dersten oluşan bu ücretsiz kurs, C++ dilinde de ücretsiz eğitimler veren Kayhan Ayar’ın önderliğinde gerçekleşiyor. Bu yüzden bu ücretsiz kurs bir yandan da C++ öğrenmek isteyenler için büyük bir hazine. Ücretsiz derslere buradan ulaşabilirsiniz.

Erkan Öztürk, C# Dersleri

Youtube’da ücretsiz CSharp eğitimleri veren bir diğer kanal ise Erkan Öztürk’e ait. Şu ana değin CSharp üzerine 26 ders hazırlayan hoca, yakın vakitte yeni bir eğitim serisi hazırlayabileceğini duyurdu. Özellikle CSharp diline yeni başlayacakların takipte kalmasında fayda var. Şu anki ücretsiz kursa ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaan Academy, C# Programlama Dili ile Temel Programlama Eğitimi

Dünyaca ünlü eğitmen Salman Khan’ın kurduğu Khan Academy’den esinlenen Kaan Academy, Udemy’de ücretsiz CSharp dersleri veriyor. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Kaan’ın asıl uzmanlık alanı her ne kadar C# ve .NET olsa da asıl uğraşı Unity ile oyunlar yapmak. Şu an Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansını sürdüren Kaan Academy, Microsoft'un sahibi olduğu Kaizala uygulamasının SDK'sını kullanarak action card geliştirmeye devam ediyor.

Dersleri takip etmek için hiçbir yazılım bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Kaan Hoca, her şeyi sıfırdan tek tek anlatıyor. Bu yüzden CSharp diline güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için Kaan Academy’nin Udemy’deki ücretsiz dersi büyük bir fırsat. Udemy üzerindeki ücretsiz derslere buradan ulaşabilirsiniz.

Numan Kaan Karataş, C# Dersleri

Daha önceleri özel bir şirkette CSharp yazılımcısı olarak çalışan Numan Kaan Karataş, buradan aldığı temel ile Unity’ye başlamış. Eğitimin ücretsiz verilmesinden yana olan Numan Hoca, bildiği her şeyi anlaşılır bir dille öğretme derdinde. Bu yüzden CSharp, Unity, Android Java gibi konulardaki ücretsiz derslerine hem Udemy hem de Youtube üzerinden rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Udemy üzerindeki derslere ulaşmak için ise bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ömer Faruk Sarıkaya, C# Öğrenin

14 yıllık .net programcısı ve eğitmeni olan Ömer Faruk Sarıkaya, programlamaya yeni başlamış öğrenciler için Udemy üzerinden 24 derslik ücretsiz bir eğitim veriyor. Ayrıca bu ücretsiz kurs Unity’ye başlamak isteyenler için de uygun bir temel sağlıyor. Bu yüzden CSharp ile Unity üzerinden oyun geliştirmek isteyen ama işe nereden başlayacağını bilmeyenler, ilk başlangıcı bu ücretsiz kurs ile yapabilir. Kursa ise buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak şunları söylemekte fayda var: Bu ücretsiz kurslar özellikle dile yeni başlayanlar için büyük fırsat sunuyor. Eğitimlerin gitgide daha da ücretli hale geldiği günümüzde, bu ücretsiz kursları takip ederek kolay bir şekilde C# konusunda yetenekli bir programcı haline gelebilirsiniz. Ayrıca bu ücretsiz eğitimler sayesinde, Unity ile oyun geliştirmenizi sağlayacak CSharp kodlama bilgisine de sahip olabileceksiniz.

Diğer yandan hâlâ “CSharp nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, nerelerde işe yarar?” gibi sorulara cevap bulamadıysanız, daha önce hazırladığımız şu yazıya bakabilirsiniz. Unutmayın, C# uzun yıllar daha bizimle olacakmış gibi gözüküyor. O yüzden C# programlamaya başlamak için iyi bir liman. Bu ücretsiz dersler ise mükemmel bir başlangıç olacaktır.