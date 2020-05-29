Mobil kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte mobil oyun dünyasına olan ilgi de büyük oranda artmış durumda. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında mobil oyun pazarının değeri 77 milyar doları bulacak. Hal böyle olunca mobil oyun yapmak oldukça önemli hâle geldi. Biz de işe nereden başlayacağını bilmeyenler için “Mobil oyun nasıl yapılır?” sorusunu cevaplamaya çalıştık. Ayrıca ücretsiz eğitim için başvurabileceğiniz kaynaklara da yer verdik.

Mobil oyun dünyası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. PC ve konsol oyunlarından daha çok satan mobil oyunlar, özellikle bu salgın günlerinde eve kapanan insanlar için gündelik hayatın önemli bir parçası haline geldi. Haliyle halihazırda mobil oyun yapmak isteyen insanlar bu dönemi kendileri için birer fırsata dönüştürebilirler.

Bu yüzden, mobil oyun yapmak isteyen ama işe nereden başlayacağını bilmeyenler için, işlerini kolaylaştıracak ve ufuklarını açacak bir yazı hazırlamaya çalıştık. Böylelikle mobil oyun yapmaya başlarken en azından kısmi de olsa kendilerine bir yol çizebileceklerine inanıyoruz. Gelin, “Mobil oyun nasıl yapılır?” sorusuna birlikte cevap arayalım.

Adım adım mobil oyun nasıl yapılır?

Kendinize iyi bir plan hazırlayın,

Planınıza uygun bir oyun motoru seçin,

Uygun programlama dilini öğrenin,

Projenize başlayın,

Oyununuza ait görselleri hazırlayın,

Oyununuzu özelleştirin,

Oyununuzu serbest bırakın.

1. Kendinize iyi bir plan hazırlayın:

Her şeyden önce bir planınızın olması şart. Kolları sıvamadan önce ne yapmak istediğinize karar verin. Misal, nasıl bir oyun yapmak istiyorsunuz? Bulmaca oyunu mu? Kağıt oyunu mu? Araba yarışı mı? Ya da memleketimizde çok fazla ilgi gören okey tarzı oyunlar mı? Ne tür bir oyun yapmak istediğinize öncelikle bir karar verin. Sonrasında bu oyunu, diğer oyunlardan farklı kılacak şeyler üzerine kafa yormaya başlayın. Oyununuzu çeşitlendirin ve özelleştirin ki, hak ettiği ilgiyi görsün.

2. Planınıza uygun bir oyun motoru seçin:

Çoğu oyun geliştiricisi artık oyunlarını geniş kütüphanelere ve araçlara sahip oyun motorlarında geliştiriyor. Bu mobil oyunda da geçerli. Birbirinden kullanışlı oyun motorları, mobil oyun geliştiricilerinin işini kolaylaştıracak zengin araçlara sahip. Gelin bu araçlardan üç tanesine birlikte bakalım:

Unity: Günümüzde artık mobil oyun dendiğinde akla doğrudan Unity geliyor. Unity’nin mobil oyun geliştiriciler için sunduğu zengin kaynaklar ve araçsal kolaylıklar, onu birçok oyun motorundan farklı kılıyor. Ayrıca ücretsiz. Tabii oyununuzu yayınlamak isterseniz, yayınlamadan önce belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama ücret ödemeden de oyununuzu yayınlayabilirsiniz, sadece girişte “Unity ile yapıldı” ibaresi görürsünüz. Ayrıca Unity ile ilgili internet ücretsiz eğitim bulmak çok olay. Örneğin Brackeys adlı Youtuber’ın hazırladığı birbirinden özel ücretsiz eğitim içerikleri bulunuyor. Kanalına buradan gözatabilirsiniz.

Günümüzde artık mobil oyun dendiğinde akla doğrudan Unity geliyor. Unity’nin mobil oyun geliştiriciler için sunduğu zengin kaynaklar ve araçsal kolaylıklar, onu birçok oyun motorundan farklı kılıyor. Ayrıca ücretsiz. Tabii oyununuzu yayınlamak isterseniz, yayınlamadan önce belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama ücret ödemeden de oyununuzu yayınlayabilirsiniz, sadece girişte “Unity ile yapıldı” ibaresi görürsünüz. Unreal Engine: Unreal Engine da yine Unity gibi sektörün önde gelen oyun yazılımlarından. Unity ile yaptığınız çoğu şeyi Unreal Engine ile de yapabilirsiniz. Lakin Unity kodlama dili olarak C# kullanırken Unreal Engine C++ kullanıyor. İkisi de oyun geliştirmek isteyenler için ücretsiz yazılımlar. Ayrıca kafanızda bir şeyler çağrıştırması adına, Unreal Engine üzerinde yapılan bir oyunun ücretsiz eğitim videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Unreal Engine da yine Unity gibi sektörün önde gelen oyun yazılımlarından. Unity ile yaptığınız çoğu şeyi Unreal Engine ile de yapabilirsiniz. Lakin Unity kodlama dili olarak C# kullanırken Unreal Engine C++ kullanıyor. İkisi de oyun geliştirmek isteyenler için ücretsiz yazılımlar. GameSalad: Eğer kodlamayla pek aranız yoksa ve sürükle-bırak işlemleriyle oyun yapmak istiyorsanız, bir bakmanızda fayda var. Ne kadar etkileyici oyunlar yapabilirsiniz bilinmez, ama GameSalad ile yapılmış birçok mobil oyun bulunuyor.

3. Uygun programlama dilini öğrenin:

Mobil oyun geliştireceksiniz, ne tarz bir oyun yapmak istediğinize karar verdiniz. Ayrıca hangi oyun motorunu kullanacağınızı da biliyorsunuz. O zaman uygun programa dilini öğrenmenin vakti geldi. Yukarıda da değindiğimiz gibi, eğer Unity ile oyun yapmak istiyorsanız temel seviyede C# programlama diline vakıf olmanız gerekiyor. Bunun için, CSharp (C#) öğrenmek isteyenler için derlediğimiz birbirinden güzel ücretsiz eğitim videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer niyetiniz Unreal Engine üzerinden oyun yapmak ise, bu sefer C++ dilini temel seviyede öğrenmeniz gerekir. Bunun için freeCodeCamp.org’un Youtube sayfasında yayınlanan şu dört buçuk saatlik ücretsiz eğitim videosuna bakabilirsiniz.

4. Projenize başlayın:

Her ne kadar korkutucu gelse de aslında korkutucu değil. Bir kere başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Projenize başladığınızda, işlemleri basit tutmaya çalışın. En basit şeyleri bile kendiniz için karmaşık hâle getirmekten sakının. Bu yüzden her şeye basit grafikleri oyuna dahil ederek ve yine bu grafiklere tekabül eden basit mekanikleri kodlayarak başlayabilirsiniz.

Yavaş yavaş bunun dengesini oturtacaksınızdır. Hatta zaman içerisinde kendi çalışma tarzınızı oturtacaksınız. Hele iş kullanıcı arayüzünü tasarlamaya kadar geldiğinde, bu yazıya dönüp duygularınızı paylaşmanız bizi çok mutlu eder. Unutmayın, az biraz emek gösterdikten sonra altından kalkamayacağınız şey yok.

5. Oyununuza ait görselleri hazırlayın:

Sıra geldi oyununuza ait görselleri tasarlamaya. Eğer 2D görseller tasarlamak istiyorsanız, Photoshop ve Illustrator ideal programlar. Ama yok, ben 3D oyun yapmak istiyorum diyorsanız, Maya ve 3ds Max adlı programlara bir göz atmanızda fayda var.

Dürüst olmak gerekirse, birçok oyun geliştiricisi grafikler söz konusu olduğunda daha çok ücretsiz, telif içermeyen, yani “ortak kullanıma açılmış” görsellerden faydalanıyor. Üzerlerinde biraz oynama yaparak onları olabildiğince başkalaştırmaya çalışıyor. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ya da buna bütçem var diyorsanız, oyununuza dış kaynak sağlayarak bu işlerden anlayan bir profesyonelle çalışabilirsiniz.

6. Oyununuzu özelleştirin:

App Store ve Play Store'da birbirinin aynısı binlerce oyun var. Farklılaşmak lazım. Bunun için de oyununuzu çeşitlendirmeniz, yani özelleştirmeniz gerekir. Farklı mekanikler, farklı karakterler, farklı mekanlar, farklı seviyeler vs. Oyununuzun albenisini artırmak için yapabileceğiniz bir çok şey var. Bunlar üzerine düşünmekten çekinmeyin.

7. Oyununuzu serbest bırakın:

Çoğu oyun geliştiricisi bir türlü oyununu serbest bırakmaz. Bu yüzden o oyunu piyasaya sürene kadar aynı tarzda birçok oyun piyasaya sürülmüş olur. Bu yüzden, zamanı geldiğinde, oyununuzu yayınlamaktan çekinmeyin. Sonuçta atalarımız boşuna “kervan yolda düzülür” dememiş. Siz oyununuzu yayınlayın, sonrasında gelen yorumlarla birlikte oyuna güncellemeler getirerek açıklarınızı kapatabilirsiniz.

Son olarak, "mobil oyun nasıl yapılır?" sorusu çerçevesinde, mobil oyun geliştirmek isteyenlere şöyle bir taviseye bulunulabilir: Eğer çok fazla çekinceleriniz varsa, bir işe bodozlama atılmak sizin için daha iyi olabilir. Hata yapmaktan çekinmeyin. Takıldığınız her noktada, internet elinizin altında, ilgili aramayı yaparak sorunuza cevap bulmaya çalışın. Her sorunuza cevap bulabileceğiniz binlerce kaynak var. Çuvallamaktan ve araştırmaktan korkmayın.

“Mobil oyun nasıl yapılır?” sorusunu elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Mobil oyun nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi oyun motoru daha kullanışlı, bu tarz sorulara deneyimlerinizden hareketle yorumlarda cevaplar yazabilirsiniz.