Bakanlıktan Radar İçin Mobil Uygulama Geliyor: Nerede Kaç Radar Var Göreceksiniz

İçişleri Bakanlığı, bir radar uygulaması üzerinde çalışmaya başladı. Sürücüler, yollarda nerede kaç radar var görebilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz bayram tatillerinde Türkiye’deki en büyük gündemlerden biri ülke genelinde yollarda kesilen radar cezalarıydı. Birçok kişi, yollarda çok fazla radara yakalandıklarını bildirirken bu uygulama büyük tartışma yaratmıştı. Şimdi ise bu konuda bir adım atılacağı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, yepyeni bir mobil uygulama üzerinde çalışmaya başladı. Bu uygulama sayesinde sürücülerin, direkt telefonları üzerinden Türkiye genelinde radar olan bölgeleri görebileceği ifade edildi.

Kaç radar var, neredeler, hepsi görülebilecek

Şu anda test aşamasında olduğu bildirilen yeni radar uygulamasının hız tespit noktaları konusunda tüm detayları içereceği de aktarılmış. Kullanıcılar; toplamda kaç radar olduğun, her birinin nerede olduğu, güzergahlarındaki radar sayıları gibi bilgilerim hepsine ulaşma imkânı yakalayacak.

Radar konusundaki tartışma, bayram tatillerinde cezaların inanılmaz artış yaşaması nedeniyle başlamıştı ve birçok kişi sürücülere “tuzak kurulduğunu” belirten ifadelerde bulunmuştu. Toplamda 19 bin 46 levha kaldırılmıştı. Bu yüzden yeni uygulamanın sürücüleri bilgilendirme konusunda önemli olacağını söyleyebiliriz. İsmi ve çıkış tarihi maalesef henüz belli değil.

