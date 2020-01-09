Radyoterapi'de Ortaya Çıkan Işık Parlamaları Kaydedildi

Radyasyon tedavisi alan bazı hastalar, tedavi sırasında gözlerinin kapalı olduğu halde ışık parlamaları gördüklerini söylerler. Uzun süredir devam eden bu gizem, ilk kez kameraya yakalandı.

Yeni bir araştırmaya göre radyasyon tedavisi sırasında gözün içinde, görsel duyumlara neden olabilecek kadar ışık üretiliyor. Cherenkov emisyonları veya Cherenkov radyasyonu olarak bilinen bu ışıklar, nükleer reaktörlerin su altındayken mavi renkte parlamasına neden olan etki ile aynı.

Araştırma; radyasyon ışınının, vitreus sıvısından veya gözün şeffaf jelinden geçtiği sırada ışığın üretildiğini gösteriyor. Bu gizemli fenomenin üzerindeki sır perdesini kaldırmayı başaran bilim insanları, bunun için CDose adı verilen özel bir görüntüleme sistemi kullandı.

Radyasyon tedavisi sırasında gözlemlenen 'Cherenkov' ışık emisyonu:

Hem hayvanlarda hem de insanlarda radyoterapi sırasında ışık emisyonlarını yakalamak için özel olarak tasarlanmış olan CDose, araştırmacıların gözden gelen ışığı görmelerini sağladı ki bu, genellikle tespit edilmesi çok zor bir olay.

Araştırma kapsamında mercek altına alınan hasta, gerçekten de deney sırasında ışık parlamaları gördüğünü bildirdi. “Gerçek zamanlı verilerimiz, üretilen ışığın miktarının görsel bir his uyandırmak için yeterli olduğunu gösterdi” diyen Dartmouth College'den biyomedikal mühendisi Irwin Tendler, spektral kompozisyonunu analiz ederek, bu emisyonun Cherenkov ışığı olarak da sınıflandırılabileceğini söylüyor.

Bu verilerin, gözün içinde görsel bir duyuma neden olacak kadar ışık üretildiğini ve bu ışığın Cherenkov emisyonuna benzediğini doğrudan destekleyen ilk kanıt olduğunu belirten Tendler, “Bulgularımız, gelecekteki radyoterapi tekniklerinin iyileştirilmesini sağlayabilir. Örneğin; Cherenkov emisyonunun saptanması, tedavinin amaçlanan hedefine ulaştığı veya ulaşmadığının bir işareti olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı. Araştırma, Uluslararası Radyasyon Onkolojisi Dergisi'nde yayınlandı.