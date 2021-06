Dijital çağda aradığımız her müzik elimizin altında olsa da radyo dinleme kültürü diye bir gerçek var. Çoğu dinleyicinin vazgeçilmezi olan radyo keyfi için en güzel uygulamaları derledik. İşte ioS ve Android işletim sisteminde rahatlıkla çalıştırabileceğiniz ve takılmadan radyo dinleyebileceğiniz 8 uygulama!

Radyo dinlemek bazı insanlara göre modası geçmiş bir eylem olsa da günümüzda hala çok ciddi alıcısı olan bir teknoloji. Özellikle telefondan radyo dinleme adına üretilen pek çok uygulama bulunuyor. iOS ya da Android işletim sistemleriyle rahatlıkla takılmadan radyo dinleyebilirsiniz. Listemizi oluştururken en çok beğeni alan uygulamalara yer vereceğiz. Bu uygulamaların içerisinden istediğinizi deneyimleyebilir ve hangisini kullanacağınıza karar verebilirsiniz.

Özellikle Android ve iPhone cihazlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu uygulamalar istediğiniz modda müzik yayınları sunacak. İnternet hızınız düşük olsa dahi bu uygulamalarla kolayca müzik dinleyebilirsiniz. İşte Google Play ve App Store’da bulunan, sizi yarı yolda bırakmayacak 8 radyo uygulaması.

Radyo Dinleyebileceğiniz 8 Uygulama:

TuneIn Radio

Karnaval Radyo

Heart Radio App

Radyo Kulesi

AccuRadio

Simple Radio

AndroTurk Radyo

PowerApp

TuneIn Radio

Puan: 4.5

4.5 Geliştirici:TuneIn Inc

Özellikle mobil uygulama konusunda iddialı bir uygulama olan Tuneln Radio, kendi kalitesini daha iyi sunmak için sürekli güncelleme yapıyor. Uygulama içerisinde yüz binden fazla radyo kanalı bulunuyor. Yayınları canlı dinleyebiliyor, daha sonra dinlemek için listeye ekleyebiliyor ya da kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz HD yayın kalitesinde canlı yayınları dinleyebiliyorsunuz. Uygulama aynı zamanda 5 milyondan fazla podcast sunuyor. Daha önce kaydedilmiş yayınlara en hızlı şekilde ulaşmak için radyonun arama panelini kullanabiliyorsunuz.

Karnaval Radyo

Puan : 3.5

: 3.5 Geliştirici: Karnaval Medya Labs

Karnaval Radyo özellikle büyük radyo kanallarını bünyesinde barındıran bir uygulama. Bu uygulama içerisinde global ve yerel radyoları bulmakla birlikte, kendi yayınlarını da podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama anlık olarak haber güncellemesi yapıyor. İlgi alanınıza göre buradan haberleri takip edebiliyorsunuz. Favori kanallarınız için bir hatırlatma hazırlayabiliyorsunuz. Bu sayede yayın başlamak üzere iken size bildirim geliyor. Karnaval yayın grubunun kendine has kanallarına ulaşabildiğiniz gibi alternatif yayınlara da ulaşabiliyorsunuz.

Heart Radio App

Puan : 3.8

: 3.8 Geliştirici: Global Media & Entertainment

Özellikle mobil veri harcarken tasarruflu olan Heart Radio App , bu konuda çok pratik bir çalışma sunuyor. Kendine özel bir tasarımla sunulan yeni yayınları kolayca dinleyebilirsiniz. Bu uygulama özellikle nostalji sevenler için seriler sunuyor. Nostalji radyolarına hızlı bir şekilde erişebiliyor, yüksek kaliteyle nostalji yayınlarını dinleyebiliyorsunuz. Dönem dönem sunulan podcast yayınlarını Heart Radio App uygulamasına özel olarak erişebiliyorsunuz.

Radyo Kulesi

Puan : 4.8

: 4.8 Geliştirici: Plava Kula.

İsmiyle hafızalarda kalan ve yerel kanallara destek veren Radyo Kulesi, modunuza göre yayın sunuyor. O anki modunuza göre pop ya da arabesk müzik dinleyebilirsiniz. Alternatif olarak rap ya da r&b yayınlara da kolayca erişebilirsiniz. Yeni radyo yayınları ve müzik listelerinin güncel hallerine Radyo Kulesi ile hemen ulaşın. Hangi tarzı seviyorsanız o konuda bir liste sizleri bekliyor diyebiliriz. Ayrıca farklı müziklere de merakınız varsa yeni keşifler için radyolar biçilmiş kaftan oluyor.

AccuRadio

Puan : 4.6

: 4.6 Geliştirici: AccuRadio

Özellikle radyo yayınları esnasındaki sohbetleri sevmiyorsanız bu program tam size göre. 50’den fazla farklı türe göre dizayn edilmiş kanalları sayesinde ücretsiz olarak müzik dinleyebilirsiniz. Radyo yayınlarındaki sohbetleri dinlemeden doğrudan müziklere odaklanabileceğiniz yayınlar için Accu Radio biçilmiş kaftan. Bu uygulamayla birlikte hiç duymadığınız bir sanatçıyı keşfedebilirsiniz.

Simple Radio

Puan : 4.5

: 4.5 Geliştirici: Streema, Inc.

Radyo dinlemekten keyif alanların minimal arayışına cevap olan Simple Radio , yalnızca radyo için tasarlanmış. Ara yüzü oldukça basit ve kolay kontrol edilebilir bir yapıda. FM ve AM frekanslarında yapılan yayınları kolayca yakalayabilir ve hemen kaydedebilirsiniz. Online radyo yayınlarını da hemen bulabilirsiniz bu sayede. Favori kanallarınızı isterseniz ana menünüze de ekleyebilirsiniz.

AndroTurk Radyo

Puan : 4.4

: 4.4 Geliştirici: AndroTurk Radyo

Online olarak radyo dinlemek isteyen kişilerin ilk ulaştığı uygulamalardan olan AndroTurk Radyo , birden fazla ulusal radyo yayınını kaydedebilmenize imkan sanıyor. Bir yayını kaydettikten sonra internet bağlantınız olmasa bile rahatlıkla o yayını dinleyebilirsiniz. Kullanıcıları için arayüz özelleştirme gibi özellikler sunan AndroTurk radyo, bu konuda gerçekten profesyonel bir çalışma sunuyor. Ayrıca bu uygulamayı görme engelli kullanıcılar da kullanabiliyor. Radyonun bu konuda bir seçeneği bulunuyor.

PowerApp

Puan : 4.0

: 4.0 Geliştirici: Power Radyo Reklam ve Yayıncılık A.Ş.

Bu uygulama ile Power Radyo ve Televizyon Grubu dahilinde sunulan bütün yayınlara ulaşabilirsiniz. Kullanıcıları için benzersiz ve özgün bir radyo deneyimi sunmayı amaçlayan PowerApp, her an her yerde müzik sloganı ile karşımıza çıkıyor. Online radyo yayınlarından tutun da farklı kanalların yayınlarına kadar erişebiliyorsunuz. Canlı müzik listelerinden tutun da anlaşmalı podcast yayınlarına da kolayca bu radyo üzerinden erişebilirsiniz.

Radyonun modası neden geçmiyor?

Radyo dinlemek pek çok kişi için olmazsa olmazlar arasında. Bunun sebebi için genellikle nostalji ruhu ve psikoloji oluyor. Özetleyecek olursak insanlar sürekli şarkı seçimi yapmak istemiyor. Bu yüzden güvendiği kanalların müzik zevkine kendini bırakıyor. Şehir içi yolculuklarda, trafikte radyo dinlemek bizi çok rahatlatıyor. Aynı şekilde yeni keşifler de bu konuda önemli bir detay.