Özellikle Twitch ve YouTube yayınlarında fazlası ile popüler hale gelen hayatta kalma oyunu Raft, kendisine has bir kitle oluşturdu. Biz de Raft sevenlerin hoşuna gidebilecek popüler hayatta kalma oyunlarını listeledik.

Belgesellerde gördüğümüz boğuşan yavru aslanlardan annelerinin üzerinden zıplayan oğlaklara kadar bütün canlılar hayatta kalma yeteneklerini geliştirmek için çeşitli oyunlar oynar. Bu oyunlar kendilerini gerçek bir tehlikeye sokmadan, avlanma veya av olmaktan kurtulma yeteneklerini geliştirir. Benzer bir içgüdüyle insanlar için de kovalama, saklanma ve saklananı bulma üzerine kurulu oyunlar oldukça popülerdir.

Şehirlerde saklambaç ya da kovalamaca oynamak artık çocuklar için bile pek mümkün olmadığı için bu ihtiyacımızı adeta hayatta kalma oyunlarıyla gidermeye çalışıyor gibiyiz. Bu oyunlardan özellikle en popüler olanlarından birisi, okyanusta hayatta kalmaya çalışan birinin yerine geçtiğimiz Raft oyunu. Gelin Raft’a benzer oyunlardan en dikkat çekenlere bakalım.

Raft benzeri hayatta kalma oyunları:

Minecraft

Stranded Deep

PixArk

Subnautica

Stardew Valley

The Forest

Sea of Thieves

Distrust

Valheim

Dysmantle

Zelter

King Pins

Rim World

Grounded

Crushed

Survival Engine

Medieval Dynasty

Into the Haze

Last Hope on Earth

Gone: Survival

Survival in Africa

The Infected

Listeye en popüler yapımla başlayalım: Minecraft

Tür: aksiyon, açık dünya

Platform: Android, Mac, Nintendo 2DS|3DS, Nintendo Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One ve iOS

Çıkış tarihi: 23/11/2017, 2019’da güncellendi

Geliştirici: Mojang Studios

Küplerle gönlünüzce bir dünya inşa edebildiğiniz Minecraft, hayatta kalma oyunları içinde belki de adından en çok söz ettiren oyun. Sandbox türündeki bu oyun, açık dünyaya sahip ve sizi yönlendirmiyor. Dolayısıyla her şey hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza kalmış.

Yeni Hayat filminden ilham alınarak hazırlanan Stranded Deep:

Tür: aksiyon, yaratıcı, açık dünya, simülasyon, strateji

Platform: Mac, bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One

Çıkış tarihi: 21/04/2015, 2020’de güncellendi

Geliştirici: Beam Team Games

Stranded Deep, Pasifik Okyanusu’nda geçen bir hayatta kalma oyunu. Tom Hanks’in harikalar yarattığı Cast Away (Yeni Hayat) filminden ilham alan oyunda, uçak kazasından kurtulup geniş bir açık dünyada hayatınızı tehdit eden senaryolarla karşılaşıyorsunuz.

Başarılı bir Minecraft alternatifi: PixArk

Tür: macera, açık dünya, simülasyon

Platform: Nintendo Switch, bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One

Çıkış tarihi: 31/05/2019

Geliştirici: Snail Games USA

PixArk, basitçe bir ara yüze ve Minecraft’ı andıran bir küp yerleştirme mantığına sahip bir macera oyunu. İlgi çekiciliğini korurken çok da korkunçlaşmayan bir oyun diyebiliriz. Oyunda 100 tane dinozorla dolu bir adada uyanıyorsunuz. Dinozorları yemek için öldürebilir, evcilleştirebilir ya da binek hayvanı gibi kullanabilirsiniz. Göreviniz kaynak toplayarak, bir şeyler üreterek, barınak inşa ederek ve kendinizi diğer oyunculara ve oyundaki hayvanlara karşı savunarak hayatta kalmaya çalışmak.

PixArk, Ark ve Minecraft severlere garip gelebilir ancak ikisinin birleşimi nispeten küçük yaştaki oyuncuların hayatta kalma oyunlarına adım atması için güzel bir seçenek.

Sul altında geçen bir yapım SubNautica:

Tür: macera, açık dünya, simülasyon, aksiyon, strateji

Platform: Nintendo Switch, bilgisayar, PlayStation 4 ve Xbox One

Çıkış tarihi: 11/04/2016, 2018’de güncellendi

Geliştirici: Unknown Worlds

Yabancı bir gezegende okyanuslara dalıp hayatta kalmak için kaynak toplamaya çalıştığınız SubNautica, su altı bir hayatta kalma oyunu. Pek kolay olmasa da amaç kaynak toplamak, üretim yapmak ve hayatta kalmaya çalışmak.

2019’da piyasaya sürülen SubNautica Below Zero ise macerayı bambaşka bir boyuta, dondurucu soğukla mücadele etmeniz gereken bir yere taşıyor. Bu oyun şu an sadece bilgisayarda oynanmak üzere mevcut.

Çifçilik simülasyonu ile birleştirilen Stardew Valley:

Tür: aksiyon, macera, açık dünya, simülasyon, strateji, hikaye

Platform: Mac, Nintendo Switch, bilgisayar, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One ve iOS

Çıkış tarihi: 26/02/2016, 2018’de güncellendi

Geliştirici: Concerned Ape

Stardew Valley, çiftçilik simülatörü gibi görünen bir oyun. Evet bir bakıma öyle ama oyunda aynı zamanda köyde yaşayan diğer kişilerle de ilişki kurmanız ve maden kazmanız gerekiyor. Oyuna dedenizden miras kalan tarlayla başlıyorsunuz. Eski aletler ve birkaç madeni parayla işe koyuluyorsunuz. Ot bürümüş bu tarlaları zenginleştirmeye hazır mısınız?

Bir uçak kazasından kurtulan tek kişisiniz: The Forest

Tür: aksiyon, macera, savaş, simülasyon, açık dünya, rol oynama

Platform: bilgisayar ve PlayStation 4

Çıkış tarihi: 30/05/2014

Geliştirici: End Night Game

The Forest, uçak kazasından kurtulan tek yolcu konumunda olduğunuz bir korku-hayatta kalma oyunu. Yiyecek ve barınak bulabilmek için gizemli bir ormanı keşfe çıktıktan sonra karşınıza çıkan yamyamlarla savaşmanız gerekiyor.

Çok oyunculu korson açık dünya korsan oyunu: Sea of Thieves

Tür: aksiyon, macera, savaş, açık dünya, rol oynama, simülasyon

Platform: bilgisayar, Xbox One ve Xbox Series X|S

Çıkış tarihi: 20/03/2018

Geliştirici: Rare Ltd

Sea of Thieves, hazine ve macera arayan bir korsan olduğunuz çevrim içi bir oyun. Açık denizde diğer oyuncularla iş birliği yapıp geminize mürettebat oluşturmaya ve hazine bulmaya çalışıyorsunuz.

Çeşitli görevler tamamlayarak, diğer gemileri yağmalayarak ya da altın dolu iskelet kalelerini basarak para topluyorsunuz. Kazandığınız parayla silah, kıyafet ve malzeme satın alabiliyorsunuz. Sea of Thieves 2018’de çıkmış olmasına rağmen sürekli olarak geliştirilen bir oyun.

Saf bir korku temalı hayatta kalma oyunu: Distrust

Tür: aksiyon, macera, simülasyon, strateji

Platform: Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 ve Xbox One

Çıkış tarihi: 23/11/2017, 2019’da güncellendi

Geliştirici: Cheerdealers

Distrust, helikopter kazasının ardından bir kutup üssünde hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. The Thing (Şey) filminden ilham alan bu korku oyunu başlangıçta basit bir hayatta kalma oyunu gibi görünse de kısa süre içinde karanlık ve heyecanlı bir hal alıyor.

Her biri farklı yeteneklere sahip 15 karakter arasından seçim yapıyorsunuz. Daha sonra oyun sizi rastgele bir haritaya atıyor. Kaynak ve silah bulmaya çalışıyorsunuz ancak aynı zamanda uyumanız, çok üşümemeniz ve yemek yemeniz gerek. Eğer beş haritayı tamamlamayı başarırsanız oyunu bitiriyorsunuz.

Mitolojik hikayeleriyle sistem dostu bir oyun: Valheim

Tür: aksiyon, macera, savaş, açık dünya, rol oynama, strateji

Platform: bilgisayar

Çıkış tarihi: 02/02/2021

Geliştirici: Valheim Game

Valheim, Vikinglerden ilham alan ve 10 oyuncuya kadar oynanabilen bir strateji oyunu. Amacınız ruhunuzu özgürleştirip Valhalla’ya ulaşabilmek için Odin’in antik rakiplerini öldürmek. Hayatta kal, inşa et, fethet ve dünyayı keşfet…

Kıyamet sonrası dünyada geçen Dysmantle:

Tür: aksiyon, macera, açık dünya, strateji

Platform: Mac ve PC

Çıkış tarihi: 06/01/2020

Geliştirici: 10tons Ltd.

Dysmantle, apokalipsin ardından ortaya çıkan bir karakterle oynadığınız bir strateji oyunu. Kıyametin ardından dünya artık tehlikeli yaratıklarla dolu ve hayatta kalma savaşında sahip olduğunuz tek şey elleriniz. Bu oldukça heyecan verici bir mekanik çünkü oyundaki dünyada gördüğünüz çoğu şey alınıp materyal yapılabiliyor.

Zombilerle dolu tatlı mı tatlı bir yapım: Zelter

Tür: aksiyon, açık dünya, rol oynama

Platform: PC

Çıkış tarihi: 22/10/2020

Geliştirici: G1 Playground

Zelter, bir hayatta kalma-zombi oyunu. Amaç sadece akın akın gelen zombilerden korumak değil aynı zamanda tıpkı yukarılarda bahsi geçen Stardew Valley oyununda olduğu gibi yeni ve güvenli bir yaşam alanı kurmanız gerek.

Gerçek zamanlı stratejiyi hayatta kalma teması ile birleştiren King Pins:

Tür: dövüş, açık dünya, strateji

Platform: PC ve Mac

Çıkış tarihi: 25/10/2020

Geliştirici: SokPop Collective

King Pins, gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyunda amaç küçük bir grup insana hükmederek kaynak toplatmak, ev yaptırmak, tarla sürdürmek ve oyundaki diğer üç karargahtan gelebilecek saldırıları önlemek için kule inşa ettirmek. Oyun Age of Empires’ın minyatür bir versiyonu gibi.

Kendi kolonizi kurup ticaret yapabileceğiniz Rim World:

Tür: simülasyon, açık dünya, strateji

Platform: PC

Çıkış tarihi: 17/10/2018

Geliştirici: Ludeon Studios

RimWorld, hayatta kalmaya, ticaret yapmaya, keşif yapmaya ve koloninizi geliştirmeye çalıştığınız bir bilim-kurgu strateji oyunu. Oyuna uzak bir gezegende yaşanan gemi kazasının ardından hayatta kalmış üç kişiyle başlıyorsunuz. Amaç, başarılı bir koloni kurup koloninizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılayarak onları memnun etmek.

Dev böceklere karşı küçük insanların savaşı: Grounded

Tür: macera, inşa, hayatta kalma

Platform: PC, Xbox One

Çıkış tarihi: 28/07/2020

Geliştirici: Obsidian Entertainment

Dünya kocaman ve tekinsiz bir yer… Özellikle de karınca kadar küçükseniz. İster çok oyunculu ister tek başına oynanan Grounded’da dev böceklerle savaşıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Kendi çiftliğinizi kurabileceğiniz Crushed:

Tür: macera, simülasyon, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 23/11/2020

Geliştirici: NipoBox

Açık dünya ve çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu olan Crushed’ta, çiftçilik yapıp eşyalar üretip üs inşa ederek dünyayı keşfe çıkıyorsunuz.

Tamamen ücretsiz olan Survival Engine:

Tür: macera, simülasyon, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 10/02/2021

Geliştirici: Indie Marc

Yabanda on günden fazla hayatta kalabilir misiniz? Yiyecek ve su bulun, vahşi hayvanlarla savaşın, bir şeyler inşa edin, farklı bitkiler ekin ve haritayı keşfedin. Oyun şu anda Steam’de ücretsiz.

Orta Çağ'da geçen Medieval Dynasty:

Tür: macera, simülasyon, inşa, Orta Çağ

Platform: PC

Çıkış tarihi: 17/09/2020

Geliştirici: Render Cube

Orta Çağ’da geçen bu hayatta kalma oyununda, savaştan kaçan bir adamı kontrol ediyorsunuz. Hayatta kalma savaşında avlanmanız, vahşi hayvanlardan korunmanız, yeni bir aile kurmanız ve insanları seninle birlikte yaşamaya ikna etmeniz gerek.

Masal gibi, fantastik ögelerle dolu olan Into the Haze:

Tür: aksiyon, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 06/02/2021

Geliştirici: MSOFT

Into the Haze, kıyametin hemen ardından başlayan tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Terkedilmiş bir kulenin kırkıncı katında uyanıyorsunuz. Tüm şehir, zehirli bir gazla kaplanmış durumda. Kaynakları toplayıp, bir şeyler inşa edip zombilerle savaşmanız ve bu zorlu savaşı yardım ulaşıncaya kadar sürdürmeniz gerekiyor.

En detaylı hayatta kalma ögelerine sahip yapımlardan Last Hope on the Earth:

Tür: inşa, macera, aksiyon, keşif

Platform: PC

Çıkış tarihi: 01/11/2020

Geliştirici: iLand Studios

Last Hope on Earth oyununda dünyayı keşfetmek, kaynak arayıp toplamak, kendi üssünüzü inşa etmek ve diğer oyuncuları avlamak konusunda özgürsünüz. Oyundaki her şey hayatta kalmayla bağlantılı: iklim, hastalar, doğal ihtiyaçlar ve hatta diğer oyuncular…

Tek oyunculu Gone: Survival

Tür: simülasyon, macera, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 29/04/2020

Geliştirici: Coden Studio

Tek oyunculu bir oyun olan Gone Survival, önünüze gizem ve sırlarla dolu bir dünya seriyor. Bu tehlikeli dünyada hayatta kalabilmek için yiyecek toplamalı, su ve ilaç bulmalı, ekipman ve silah üretmeli ve bitki yetiştirmelisiniz. Ayrıca tecrübe kazanmak ve yeni şeyler inşa edebilmek için tamamlaman gereken görevler var.

Afrika'da geçen ücretsiz bir oyun: Survival in Africa

Tür: macera, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 24//01/2021

Geliştirici: Mambo

Survival in Africa, RPG ögeleri içeren bir hayatta kalma oyunu. Şu anda Steam’den ücretsiz alınabilen bu oyunda çeşitli canavarlarla savaşarak eşya toplamalı ve bir şeyler inşa ederek hayatta kalmalısınız.

Korku temalı bir başka yapım The Infected:

Tür: aksiyon, inşa

Platform: PC

Çıkış tarihi: 07//08/2020

Geliştirici: DigX Studios

The Infected, açık dünya bir sandbox oyunu. Üssünüzü inşa edin, kendinizi enfekte olmuş Vambi’lerden (vampir+zombi karışımı yaratık) ve yaban hayatından korumanız gerekiyor.