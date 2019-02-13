RAGE 2'nin Aklınızı Alacak 9 Dakikalık Oynanış Videosu

Bethesda, bugün yayınladığı Rage 2 videosuyla daha önce hiç ulaşılmamış bir seviyeye çıkmaya hazırlandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Rage 2'nin Steam'e çıkmayacağını resmen açıklayarak bir miktar moral bozan Bethesda, yayınladığı mükemmel oynanış videosuyla gönülleri fethetmeye hazırlanıyor. 'Mükemmel' derken, inanın abartmıyoruz.

Birazdan videoda da görebileceğiniz üzere grafikler, animasyonlar ve oynanış o kadar akıcı ve güzel ilerliyor ki, izlerken adeta hipnotize oluyorsunuz. Üstelik bunun Pre-Beta aşamasından alınan bir video olduğunu da unutmamak gerek.

Özellikle oynanış videosunda parçalanma efektlerine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Videonun dördüncü dakikasından sonra hafiften bir Cyberpunk 2077 havası da almıyor değiliz. Başta da belirttiğimiz gibi bu video oyunun Pre-Beta sürecinden, tam sürümünü ise artık siz hayal edin.

Sizleri daha fazla bekletmeden videoyu izlemeye davet ediyoruz: