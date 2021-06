Mitoloji geçmişten günümüze birçok insanın ilgisini çeken bir kapsam. Çok uzun yıllardır mitoloji birçok yapıma ilham verdi. Bunlardan biri de Ragnarok. Biz de Ragnarok'u izlemiş ve bitirmiş izleyiciler için en iyi 10 mitolojik diziyi sıraladık.

Mitoloji ve mitolojik canlılar, dizi, film ve oyunlarda sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Hem seyircide uyandırdıkları merak, hem de fantastik ve şaşırtıcı olay akışları sayesinde sevilen mitolojik konuları işleyen bir diğer dizi de Ragnarok.

İskandinav mitolojisine göre kıyamet anlamına gelen Ragnarok, doğaüstü güçler, iklim değişikliği, dünyanın sonu, iyiye karşı kötü gibi başlıkları konu alıyor. Norveç ve Danimarka’da çekilen dizi fantastik ve gizem unsurları bulunduruyor.

2. sezonu yeni çıkan bu dizi, seyircilerin de ilgisini kendine çekmeyi başardı. Biz de dizinin yeni sezonunu bitirip boşluğa düşmüş mitoloji severler için Ragnarok benzeri en iyi dizileri listeledik. Listedeki diziler Ragnarok ile %100 aynı olmasalar da, konuları, atmosferleri, karakterleri ve karakter gelişimler açısından Ragnarok’a benzerlik gösteriyorlar.

Ragnarok benzeri mitolojik olayları konu alan dizi tavsiyeleri:

Olympus

Hercules: The Legendary Journeys

Atlantis

Xena: Warrior Princess

Blood Of Zeus

The Fades

American Gods

Good Omens

Legion

The Almighty Johnsons

Zeus’un bir başka çocuğunu anlatan Olympus

Çıkış tarihi: 2015

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: Nick Willing

Oyuncular: Tom York, Sonya Cassidy, Sonita Henry

Olympus, tema ve hikaye bakımından Netflix’in Blood of Zeus’una oldukça benziyor ancak Olympus, Blood of Zeus’tan 5 yıl önce Syfy kanalında yayınlanıyordu. Zeus’un gayri meşru çocuklarından birinin hikayesinin anlatıldığı dizide bir genç adamın geçmişi ile ilgili gerçeği bulma yolculuğunu izliyoruz.

Hürkül’ü seyirciye tanıtan ilk yapımlardan Hercules: The Legendary Journeys

Çıkış tarihi: 1995

IMDb puanı: 6,5

Yönetmen: Christian Williams

Oyuncular: Kevin Sorbo, Michael Hurst, Kevin Smith

1990’larda büyüyen çoğu insan, hangi dizi ya da film olduğu fark etmeksizin, Herkül karakterine hayrandır. Hercules: The Legendary Journeys’te, Hekül, yarı tanrılar arasında en parlak olduğunu henüz tam olarak bilmiyor. Herkül’ün bildiğimiz Herkül olma yolunu izlediğimiz bu dizi, karakterler ve karakter gelişimleri açısından Ragnorak’a benzerlik gösteriyor.

Hem bilgilendirici hem de heyecanlı olan Atlantis

Çıkış tarihi: 2013

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Howard Overman, Johnny Capps, Julian Murphy

Oyuncular: Mark Addy, Jack Donnelly, Robert Emms

Atlantis, yapımını BBC’nin üstlendiği yarı bilgilendirici bir macera dizisi. Adından da anlaşılabileceği gibi dizinin tamamı Yunan mitindeki kurgusal şehirde geçiyor. Jason adında bir adamın, bir deniz seferi ters gittikten sonra olmaması gereken bir yerde yolculuğunu izlediğimiz Atlantis, Yunan mitlerini anlatan hikayesini desteklemek için tarihteki bazı tanıdık ve yerleşik isimleri kullanıyor. Atlantis ise Ragnarok’a, teması ve karakterleri açısından benziyor.

Herkül’den çıkıp gelmiş Xena: Warrior Princess

Çıkış tarihi: 1995

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Sam Raimi, John Schulian, R.J. Stewart

Oyuncular: Lucy Lawless, Renée O'Connor, Ted Raimi

1990’lardan bir klasik olan Xena (Zeyna) hala coşkulu bir hayran kitlesine sahip. Herkül ile aynı zamanlarda ve hemen hemen aynı yerde yaşayan Xena, Herkül’de bir karakter olarak tanındı. Sonrasında kendi başına popüler olan karakter için Xena: Warrior Princess isimli bir dizi çekildi. Xena, gerçek tarihi olayları, insanları ve yerleri antik mitolojiden fantastik unsurlarla karıştıran bir dünyada geçiyor. Xena: Warrior Princess, karakterleri ve konusu açısından Ragnarok’a benzerlik gösteriyor.

Zeus’un gayri meşru çocuğunu anlatan Blood Of Zeus

Çıkış tarihi: 2020

IMDb puanı: 7,6

Yönetmen: Charley Parlapanides, Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides

Oyuncular: Derek Phillips, Jason O'Mara, Jessica Henwick

Yunan mitolojisini konu alan son dizilerden biri olan Blood of Zeus, bir Yunan kahramanının gerçek olmayan bir hikayesini anlatıyor. Çoğu efsanevi Yunan mit kahramanı gibi Blood of Zeus da, Zeus’ın gayri meşru çocuğu olan Heron isimli bir gencin gelişimini konu alıyor. Dizinin odaklandığı şey sadece Heron’un yolculuğu değil, aynı zamanda Zeus ve Hera arasındaki dram. Olympus’ta destansı bir aile içi savaşa dönüşen hikayesiyle Blood of Zeus, mitolojik unsurları işlemesi açısından Ragnorak’a benziyor.

Korkunç bir savaşın ortasında The Fades

Çıkış tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Jack Thorne

Oyuncular: Lily Loveless, Tom Ellis, Daniel Kaluuya

The Fades’in ana karakteri Paul, en iyi arkadaşı Mac dışında kimseyle konuşmayan bir geek. Halinden memnun olan ve asla uyum sağlamaya çalışmayan Paul, diğerlerinden biraz farklı. Ölü insanların ruhlarını görebilen Paul, korkunç kıyamet öngörüsüne de sahip. Yaşayanlar ve ölüler atasındaki bir savaşa karışan karakter, bu ruhların geri kalanının dünyayı yok etmesini engellemenin bir yolunu arıyor.

Mitolojideki tanrıların Amerika’daki yaşamlarını anlatan American Gods

Çıkış tarihi: 2017

IMDb puanı: 7,8

Yönetmen: Bryan Fuller, Michael Green

Oyuncular: Ricky Whittle, Emily Browning, Yetide Badaki

Karısının öldürülmesi üzerine hapisten erken çıkan Shadow Moon isimli karakter, gizemli bir yabancıdan iş teklifi alır. Shadow hakkında çok fazla şey bilen bu yabancı, dizide sürekli bir fırtınanın geleceği konusunda Shadow’u uyarıyor. 21. yüzyılın en çok konuşulan ve sevilen kitaplarından biri olan American Gods’ın dizi uyarlaması, hem ürkütücü hem de son derece tanıdık bir Amerikan yaşantısında mitolojik öğelere değiniyor. Hikayesi, karakterleri, atmosferi ve değindiği mitolojik tanrılar açısından Ragnarok’a benzeyen American Gods, eleştirmenler tarafından çağdaş bir şaheser olarak değerlendiriliyor.

Deccal’i arayan iki arkadaşın hikayesini anlatan Good Omens

Çıkış tarihi: 2019

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Neil Gaiman, Terry Pratchett

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand

'Good Omens', Deccal'i aramak için dünyaya gönderilen bir melek ve bir iblisin maceralarını merkezine alan orijinal bir Amazon Prime dizisi. Dizide Deccal’in kıyameti getireceği düşünülüyor bu sebepten dolayı ana karakterler Deccal’i bulup kıyameti önlemeye çalışıyorlar. İki ana karakter olan Crowley (David Tennant) ve Aziraphale (Michael Sheen) arasındaki kimya, Good Omens’ı oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Kıyamet teması doğrultusunda Ragnarok’a benzeyen Good Omens, hem karanlık hem de eğlenceli bir dizi.

Her bölümde seyirciyi sorgulamaya iten Legion

Çıkış tarihi: 2017

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Noah Hawley

Oyuncular: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza

Şizofreni ile savaştığı iddia edilen David, (Dan Stevens) bir grup mutant tarafından tutulduğu yerden kurtarıldıktan sonra, tehlikeli bir düşmanı ortaya çıkarmak ve gerçek gücünü ortaya çıkarmak için hafızasının parçalarını bir araya getirerek kendi zihnine yolculuk ediyor. Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Legion, her bölümünde izleyicinin kafasını karıştırıp onları bir sonraki bölümü izlemeye itiyor. Legion’ın Ragnarok’a benzeyen yanı ise karakterler ve karakterlerin arasındaki ilişkiler. İki dizi aynı zamanda karanlık atmosferi ile de benzerlik gösteriyor.

Bir anda hayatları alt üst olan kardeşlerin hikayesi The Almighty Johnsons

Çıkış tarihi: 2011

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: James Griffin, Rachel Lang

Oyuncular: Emmett Skilton, Timothy Balme, Dean O'Gorman

The Almighty Johnsons’ta, Mike, Anders, Ty ve Axl isimli dört kardeş, İskandinav tanrılarının güçlerini miras aldıklarını farkediyorlar. Her ne kadar çok güçlü olmasalar da her bir kardeşin sahip olduğu yetenekler oldukça benzersiz. Mitolojik güçlerin yanı sıra hali hazırda aralarında ergenlikten dolayı bir çekişme bulunan bu dört kardeşin hikayesini izlediğimiz dizide, Johnson kardeşleri öldürmeye kararlı bir grup tanrıça da bulunuyor.