2019 Yılında Vizyona Giren En Rahatsız Edici 13 Film

Bir yılı daha arkamızda bırakırken bu sene de iyisiyle kötüsüyle birçok film izledik. Bazıları akıllarımıza kazınırken bazılarıysa izledikten sonra iki gün sonra unutuldu gitti. Peki, bu sene akıllarınıza kazınan ve sizi rahatsız eden filmler hangileriydi?

2019 yılı içerisinde birçok film vizyona girdi, farklı türlerden birçok film izledik. Son yıllarda olduğu gibi 2019’da da süper kahraman filmleri kendilerine bolca yer bulsa da farklı türden filmler de izleyicinin beğenisine sunuldu. Peki, bu sene izleyicisine sunulan ve seyircisini rahatsız eden filmler hangileriydi? İşte Looper’a göre 2019’un en rahatsız edici filmleri:

The Hole in the Ground

2012 yılında kurulan A24 Films, bu zamana kadar Ex Machina, Lady Bird, Moonlight gibi farklı türde birçok filmin dağıtıcılığını ve yapımcılığını üstlendi. A24 Films, bu sene seyircilere sunduğu film olan The Hole in the Ground ile ise seyircilerini rahatsız etmeyi başardı. Filmin yönetmenliği ise İrlandalı Lee Cronin üstlendi.

Velvet Buzzsaw

Jake Gyllenhaal, daha önce Enemy ve Nightcrawler gibi filmleriyle de gerilim filmlerindeki başarısını göstermişti. Dan Gilroy’un yazıp yönettiği bu filmde Gyllenhaal’a Rene Russo ve Zawe Ashton gibi isimler eşlik ediyor.

Us

Daha önce Get Out’u yazıp yöneten Jordan Peele, ırkçılık temasına da değindiği bu korku filmiyle büyük övgüler toplamış ve En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını evine götürmeyi başarmıştı. Jordan Peele, bu sefer ise yine kendi yazıp yönettiği bir korku filmi olan Us ile karşımıza çıktı.

Piercing

Ryu Murakami’nin kitabından Nicolas Pesce tarafından uyarlanan Piercing’in başrollerinde Christopher Abbott, Mia Wasikowska ve Laia Costa yer alıyor.

Possum

Matthew Holness tarafından yazılıp yönetilen Possum’da Sean Harris, Alun Armstrong ve Simon Bobb gibi isimler yer alıyor. Özellikle pupaphobia (kukla korkusu) ve araknofobisi (örümcek korkusu) olanların bu filmde oldukça zorlu dakikalar yaşayacağını söyleyebiliriz.

Knife + Heart

1970’li yılların sonunda Paris’te geçen bu Yann Gonzalez filminde, yetişkin içerikli filmler yapan Anne’in topluluğundaki kişiler oldukça kanlı bir şekilde öldürülmeye başlanır. Filmin, eleştirmenler ve seyirciler tarafından da beğenildiğini belirtelim.

Freaks

1932 yapımı Tod Browning filmiyle aynı ismi taşıyan bu filmin, Browning’in filmiyle alakası olmadığını söyleyerek başlayalım. Zach Lipovsky ve Adam B. Stein tarafından yönetilen bu filmde aşırı koruyucu bir babaya sahip olan bir kızın çevresinde dönen tuhaf dünyaya adım atmasını izliyoruz.

Depraved

Larry Fessenden tarafından yazılıp yönetilen Depraved için en kısa tabirle modern Frankenstein hikâyesi diyebiliriz. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir cerrahın, insanların vücut parçalarından bir insan oluşturma hikâyesini izliyoruz.

The Lodge

Ülkemizde 7 Ekim 2019’da Filmekimi’nde gösterilen ancak 13 Mart 2020 tarihinde de vizyona girecek olan bu filmde, yakın bir süre içerisinde üvey anne olacak olan bir kadın ve nişanlısının iki çocuğunun uzak bir köyde mahsur kalması anlatılıyor.

Wounds

Nathan Ballingrud’ın kısa hikâyesi The Visible Filth’ten Babak Anvari tarafından uyarlanan bu filmde Armie Hammer, Zazie Beetz, Karl Glusman yer alıyor. Filmde, New Orleans’ta çalışan bir barmenin başına gelen tuhaf ve rahatsız edici olaylar ele alınıyor.

Midsommar

Daha önce 7 kısa film yönetmenliği yapan Ari Aster, 2018 yılında çektiği Hereditary ile ses getirmeyi başarmıştı. Aster, bu sene ise İsveç’in kırsal bir bölgesine, bir kutlama için giden gençlerin hikâyesini anlatıyor.

Climax

Fransız yönetmen Gaspar Noe, birçok kişi tarafından özellikle provokatif filmler çekmekle eleştiriliyor. Climax’in yönetmeni hakkında bu kadar bilgi vermiş olmamız, belki Climax’in neden listede olduğunu açıklamaya yeter.

The Perfection

Slasher olarak adlandırılan bol bol kanın aktığı filmleri sevenlerin gözden kaçırdıysa izleme listesine eklemesi gereken bir film The Perfection. Richard Shepard tarafından yönetilen film, ülkemizde vizyon şansı bulamamıştı.

Siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce listede başka hangi filmler yer alabilirdi? Siz böyle bir liste yapsanız hangi filmleri eklerdiniz? Fikirlerinizi ve film önerilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.