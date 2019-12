Slipknot grubunun vokalisti Corey Taylor, korku filmlerine merak saldı. Ünlü müzisyen, korku filmi senaryosu kaleme aldığını ve projesi için yapımcılarla ortaklık kurmaya çalıştığını açıkladı.

Metal müzik ve korku teması her zaman uyumlu bir ikili oldular ve bu nedenle metal gruplarının klipleri çoğu zaman karanlık, kaotik, bol ateşli oluyor. Ünlü nu metal grubu Slipknot vokalisti Corey Taylor da gerçek bir korku filmi tutkunu. Öyle ki, bir korku senaryosu bile yazdı ve şu aralar filmi finanse etmeye çalışıyor.

Corey Taylor, Slipknot'ın son albümü 'We Are Not Your Kind' ile çok yoğun bir yıl geçirdi. Aynı zamanda hard rock grubu Stone Sour'un da vokalisti olan Taylor'ın üzerinde çalıştığı solo projeler de var. Yakın zamanda yapılan bir röportajda gelecek planları sorulan Taylor, korku filmi senaryosu kaleme aldığını açıkladı.

Taylor yoğun temposunu, "Gerçekten heyecan duyduğum bir korku filmi için senaryo yazdım. Beşinci kitapta kendimi aştım ve bu yüzden de üzerinde çalışıyorum. Yapılacak çok şey var ama aynı zamanda ailem, evliliğim ve evim için de bolca zaman ayırdığımdan emin olmaya çalışıyorum. O tarafa ne kadar zaman ayırabileceğini asla bilemezsin." sözleriyle açıkladı.

Metal Grubu solisti, heyecan verici korku filmini beyaz perdeye taşımak istiyor

Ne yazık ki, müzisyen şimdilik herhangi bir detay ortaya koymadı. Film ne hakkında, kendisi oyuncu kadrosunda yer alacak mı, yönetmenliğini üstlenecek mi, henüz bilinmiyor. Yine de Rolling Stone'la yapılan farklı bir röportajda Corey Taylor, yatırımcılar ve yapımcılarla ortaklık kurmaya çalıştığını açıkladı.

Taylor film yapma konusunda çok ciddi görünüyor. Daha önce bir Doctor Who bölümünde rol aldı ve Icon: The Robert Englund Story gibi projelerin yapımında yer aldı. Ayrıca Resident Evil filminin müzikleri üzerinde çalıştı. Korku alanında başarılı olma ihtimali kesinlikle yüksek ve film işlerine tamamen yabancı değil.

Hollywood'a geçiş yapan müzisyenler arasında Dee Snider ve Alice Cooper gibi isimler var ve Corey Taylor da yakın bir gelecekte etkileyici özgeçmişine korku senaryolarını ekleyebilir.