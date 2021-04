Rainbow Six Parasite’ın Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Rainbow Six’in yeni oyunu, Rainbow Six Parasite’ın 5 dakikalık oynanış videosu ortaya çıktı. İllegal bir şekilde yayınlandığı belirtilen video yeni Rainbow Six evrenini net olarak açıklamış.

İsmi önce Rainbow Six Quarantine olarak açıklanan, ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle Rainbow Six Parasite olarak değiştirilen oyun iki yıl önce duyurulmuştu. Ubisoft’un uzun zamandır oyun üzerinde çalıştığı ancak pandemi nedeniyle devam edemediği belirtiliyordu. Bugün ortaya çıkan bir video oyunun alpha aşamasında olduğunu gösteriyor.

Videodan CO-OP oynanışın yayınlandığını görüyoruz. DBL Online YouTube kanalında ortaya çıkan videoda oyuncuların isimleri kapatılmış durumda. Bu da closed alpha ortamında “gizlilik sözleşmesi” altında oyunu inceleyen ya da deneyin ekibin bu video kaydını ortaya çıkardığını gösteriyor olabilir.

Rainbow Six Parasite karanlığı ve kaosu hissettiriyor

Normalde Left 4 Dead ve Doom’dan alışkın olduğumuz her yerden fırlayan yaratıklar Rainbow Six Parasite’ta da ortaya çıkıyorlar. Oyunda ateş etmeden kısa süre bile dinlenemiyorsunuz. Yaratıkların dalga dalga oyuncuların üzerine gelmesi yine oldukça bildik bir mekanik. Dünyayı işgal eden uzaylılarla savaşacağımız Rainbow Six Parasite’ın bu ortaya çıkan videosu altında yer alan yorumlarda epey hayal kırıklığı hissedebilirsiniz.

Oyunun karanlık ve kasvetli bir ortamda geçmesi “klasikleşmiş” oynanışı değiştirmiyor. Açıkçası oyuncular olarak artık yaratıcı senaryolara ihtiyacımız olduğu da kesin. Bilindik oyun mekanikleri ve savaş stratejisine çok alışkın olduğumuz için şu anda oyun bize biraz etkisiz gibi geldi. Elbette Rainbow Six hayranları bu videoyu izledikten sonra oyunu oldukça başarılı da bulabilirler.

Sizler 5 dakikalık Rainbow Six Parasite videosunu nasıl buldunuz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın.