Ubisoft'tan Rainbow Six Siege Oyuncularına Yeni Yıl Sürprizi

Yeni yılın gelmesiyle kullanıcılarına indirimler ya da hediyeler sunan şirketlere Ubisoft da katıldı. Rainbow Six Siege oyunu için Holiday 2019 Pack adında bir paketi ücretsiz şekilde oyunculara sunan şirket, paketin içine bazı oyuncular için ekstra bir sürpriz ekledi.

Fransız video oyun şirketi Ubisoft'tan Rainbow Six Siege oyuncularını sevindirecek bir haber geldi. Yapılan duyuruya göre Ubisoft'un, Rainbow Six Siege mağazasında oyunu şenlik alanına çevirecek hediyeler var.

Oyunun resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre yeni yıl tatili nedeniyle hazırlanan bu etkinlikte oyuncuların karşısına bazı sürprizler çıkacak. Rainbow Six Siege'in 'Holiday 2019 Pack' adlı paketlerinde her oyuncu için birer sürpriz hediye mevcut. Reddit ve Twitter'da paylaşılan gönderilere göre bu hediyeler, bedava operatörlerden oluşuyor. Üstelik bu operatörlerden bazılarının görünümü de konsepte uygun bir şekilde tasarlanmış.

İşte Ubisoft'un yeni yıl için düzenlediği etkinliğin duyurusu:

Reddit'te paylaşılan 'Holiday 2019 Pack'e ait bir görüntüye göre Holiday 2019 Pack, Premium sınıfında bir paket. Bu da demek oluyor ki ücret karşılığında elde edilebiliyor. Şu an ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan paketin açıklaması şu şekilde: "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllardan henüz elinizde olmayan bir operatör​ içerir. İyi tatiller!"

"Peki oyunculara ellerinde bulunmayan operatör​ler hediye eden bu etkinlik, elinde bütün operatörleri bulunduran oyunculara ne hediye ediyor?" derseniz onun cevabı da hazır. Bu durumda olan Reddit kullanıcıları aldıkları ilginç hediyelerin fotoğraflarını paylaştılar.

Noel Baba'nın minik yardımcısı Monty:

Her operatöre sahipseniz paketten elde edeceğiniz şey; saldırı operatörü Monty (Gilles ‘Montagne’ Touré) için tasarlanmış, yeni yıl havasını yansıtan sevimli bir tam takım üniforma olacak. Noel Baba'nın hediye hazırlamasına yardım eden yardımcılarından esinlenilerek hazırlanmış 'Little Helper' kostümü sayesinde Monty; kırmızı ayakkabıları, çam ve ökseotu desenleri, baston şekerlemeleriyle birlikte saldırıya hazır bir elf hâline gelecek.

Bütün operatörlere sahipseniz ve Monty'nin yeni yıl temalı kostümüne sahip olmak istiyorsanız; oyunun ana ekranından paketler bölümüne giderek hediyenize ulaşabilirsiniz.