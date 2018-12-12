RAM, Akıllı Telefonlarda Ne Kadar Önemli?

Akıllı telefonların son zamanlarda girdiği RAM yarışının şu anki galibi açık ara farkla tahtına oturmuş durumda. Peki, bu kadar büyük RAM'ler neden gerekli?

OnePlus 6T McLaren Edition geçtiğimiz günlerde 10 GB’lık RAM’i ile birlikte duyuruldu ve birçok kişi bu RAM mikarını duyunca şaşkınlığa uğradı.

Bu haberimizde size akıllı telefonlarda RAM’in oynadığı rolü açıklamaya çalışacağız. İngilizce açılımıyla Random Access Memory olarak bilinen ve Türkçeye Rastgele Erişimli Hafıza olarak geçen terim, telefonunuzun çalışmasına yardımcı oluyor ve hızlı olmasını sağlıyor.

RAM telefonunuzda ne gibi etkilere sahip?

RAM’i cebiniz olarak düşünürken telefonunuzun ana hafızasını sırt çantanız olarak düşünebilirsiniz. Cebinizden bir şeyi çıkartmak sırt çantanızdan çıkartmaktan fazlasıyla hızlı olacaktır.

Telefonunuzu açtığınızda ve ilk defa bir uygulamayı başlattığınızda, telefonunuz işletim sistemini ve uygulamanın verilerini telefonunuzun ana hafızasından çıkarır ve bu işletim sistemi ve uygulama verilerinin büyük bir kısmını daha hızlı olan RAM’e aktarır.

Bir uygulamayı kullanmaya ara verip başka bir uygulamaya geçseniz bile telefonunuz o uygulamayı arkada çalıştırmaya devam eder.

Uygulamaya geri döndüğünüzde ise uygulamayı hiç kapatmamışsınız gibi kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bunun sebebi ise uygulama verilerinin RAM’de depolanmasıdır. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak aynı zamanda çoklu görev olarak da bilinmektedir. Bir telefonun çoklu görevleri başarılı bir şekildeyerine getirebildiği söyleniyorsa bunun sebebi sağlam bir RAM’i olmasıdır.

Bir telefonun içinde RAM olmasaydı uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda uygulamalar tamamen kapanırdı. Bu da bir uygulamayı açtığınızda tamamen yeniden açmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu maddeler bize “Ne kadar ekmek, o kadar köfte” gibi bir mantığı açıklıyor gibi görünse de aslında işler o kadar da basit değil. Evet, daha fazla RAM daha iyidir ancak iş göründüğünden daha karışık.

Telefonunuzun hızlanmasına yardımcı olan RAM, yarıda kalmış işlemlerinize ara vermeden devam etmenizi sağlar ancak yazılım da burada büyük bir rol oynamaktadır.

Eğer sadece rakamlar üzerinden konuşursak iPhone’un 4 GB RAM’e sahip Xs modeli OnePlus 6T Mclaren Edition’ın yanında tabiri caizse ezik bir cihaz olarak görünür ancak Apple iOS işletim sisteminin optimizasyonu sayesinde bu 4 GB RAM fazlasıyla yeterlidir.

Benzer durum Google’ın telefonları için de geçerlidir. Android’in stok modeli dışındaki telefonlar 6 ya da 8 GB RAM kullanırken Google Pixel’lerde 4 GB RAM kullanılmasının sebebi işletim sisteminin daha stabil çalışmasıdır.

Kısaca özetlememiz gerekirse stok Android işletim sistemi hariç herhangi bir Android işletim sistemini kullanan cihazlarda 6 GB RAM olmasının sebebi, 4 GB RAM kullanan bir iPhone kadar iyi çalışabilmelerini sağlamaktır.