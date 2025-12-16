Tümü Webekno
RAM krizinin 2026'da telefon satışlarını nasıl etkileyeceği açıklandı

Counterpoint Research’e göre bellek çipi kıtlığı ve artan parça maliyetleri, 2026 akıllı telefon satış beklentilerinin düşürülmesine yol açtı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Counterpoint Research’in yayımladığı yeni rapora göre 2026 yılına yönelik küresel akıllı telefon satış tahminleri aşağı yönlü güncellendi. En önemli neden olarak bellek çipi tedarikindeki sıkıntılar ve buna bağlı artan üretim maliyetleri gösteriliyor.

Raporda, özellikle RAM ve depolama bileşenlerindeki fiyat artışlarının telefonların toplam parça maliyetini ciddi şekilde yükselttiği vurgulanıyor. Bu durum, üreticilerin kâr marjlarını baskılarken fiyat artışı ya da donanım kırpma gibi kararları gündeme getiriyor.

Düşük ve orta segment telefonlar bu maliyet baskısından en fazla etkilenen grup olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlı modellerde ya fiyat artışı görülebilir ya da donanım tarafında daha temkinli tercihler yapılabilir.

Geçmişte yaşanan çip krizinde olduğu gibi, bu tablo tüketici talebini de zayıflatabilir. Counterpoint’e göre 2026’da akıllı telefon pazarında büyüme yavaşlayabilir ve fiyatların genel olarak yukarı yönlü seyretmesi sürpriz olmayacak.

